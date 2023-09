IVA de 0% nos bens alimentares até Dezembro nas mãos do Parlamento

O Governo aprovou na reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira uma proposta de lei para prolongar até 31 de Dezembro a medida do IVA de 0% que actualmente abrange uma série de produtos alimentares, das frutas aos legumes, passando pelos lacticínios e algumas carnes e peixes.

Como se trata de legislação relativa a um imposto, a extensão terá de passar pelo Parlamento e, por isso, o que o Governo fez foi aprovar uma proposta de lei nesse sentido.

A lista actual tem 46 tipos de produtos. Em vez de se aplicar uma taxa de IVA de 6% (ou de 23%, como é o caso do atum em conserva), os produtos são vendidos nos supermercados, mercados e outros estabelecimentos com uma isenção temporária (a 0%).

O Governo faz um balanço positivo da medida pelo facto de a descida dos preços estar a ser equivalente à que resulta da passagem do IVA dos 6% e 23% para 0%. A decisão de prolongar a medida por mais dois meses foi confirmada na quarta-feira à noite por António Costa, num evento que marcou a rentrée política do PS e, logo aí, o primeiro-ministro e secretário-geral socialista citou dados da Deco Proteste para referir que os produtos estão mais de 7% abaixo do preço antes da introdução da isenção em Abril. A medida está a resultar, disse, salientando que este benefício temporário permitirá continuar a “controlar o preço dos bens alimentares fundamentais para as famílias portuguesas”.

No comunicado do Conselho de Ministros, o Governo refere que, “desde a implementação” da medida, houve “uma redução proporcional e consequente dos preços dos produtos, o que permitiu aliviar pressão financeira sobre os orçamentos das famílias e proporcionar-lhes uma significativa poupança mensal, bem como maior estabilidade económica”. E porque a taxa de inflação “continua a situar-se em valores relativamente elevados”, tendo subido de 3,1% em Julho para 3,7% em Agosto, o Governo entende que é necessário manter a “aplicação transitória de isenção de IVA a certos produtos alimentares” até ao final do ano.

Embora o comunicado do executivo não especifique se o diploma mantém a lista actual ou se alarga o leque de bens alimentares, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, esclareceu em conferência de imprensa que o Governo propõe a prorrogação da lista actual, com os 46 tipos de produtos.

No entanto, como o diploma terá de ser discutido e votado no Parlamento, os partidos poderão propor alterações na discussão na especialidade, sendo determinante para a aprovação ou rejeição a posição do PS, que tem maioria absoluta.

Houve algumas frutas da época que ficaram de fora da lista (os pêssegos, os alperces, as uvas, os morangos e as cerejas) e um dos produtos que agora será vendido nas prateleiras dos supermercados e que também não foi contemplado é a castanha, muito produzida em Portugal.

A lista inicial do IVA de 0% Neste momento, a isenção do IVA que vigora de 18 de Abril a 31 de Outubro abrange estes produtos: Cereais e derivados, tubérculos: Pão;

Batata em estado natural, fresca ou refrigerada;

Massas alimentícias e pastas secas similares, excluindo massas recheadas;

Arroz (em película, branqueado, polido, glaciado, estufado, convertido em trincas). Legumes e produtos hortícolas frescos ou refrigerados, secos, desidratados ou congelados, ainda que previamente cozidos: Cebola

Tomate

Couve-flor

Alface

Brócolos

Cenoura

Courgette

Alho francês

Abóbora

Grelos

Couve portuguesa

Espinafres

Nabo

Ervilhas Frutas no estado natural: Maçã

Banana

Laranja

Pêra

Melão Leguminosas em estado seco: Feijão vermelho

Feijão frade

Grão-de-bico Lacticínios: Leite de vaca em natureza, esterilizado, pasteurizado, ultrapasteurizado, fermentado ou em pó;

Iogurtes ou leites fermentados;

Queijos. Carne e miudezas comestíveis, frescas ou congeladas de: Porco

Frango

Peru

Vaca Peixe fresco (vivo ou morto), refrigerado, congelado, seco, salgado ou em salmoura, com exclusão do peixe fumado ou em conserva: Bacalhau

Sardinha

Pescada

Carapau

Dourada

Cavala Atum em conserva Ovos de galinha, frescos, secos ou conservados Gorduras e óleos: Azeite

Óleos vegetais directamente comestíveis e suas misturas (óleos alimentares)

Manteiga Bebidas e iogurtes de base vegetal, sem leite e lacticínios, produzidos à base de frutos secos, cereais ou preparados à base de cereais, frutas, legumes ou produtos hortícolas. Produtos dietéticos destinados à nutrição entérica e produtos sem glúten para doentes celíacos.

Durante a aprovação da medida em Abril, o PS vetou a maior parte das propostas de alteração dos partidos da oposição. Aprovou a inclusão das bebidas e iogurtes de base vegetal, por iniciativa do PAN e do BE, bem como dos produtos usados na nutrição entérica e aos produtos sem glúten, proposta pelo PSD. Mas rejeitou incluir bens como o tofu, seitan, tempeh, soja texturizada, aveia em farinha, flocos e farelo, as lentilhas, feijão preto, cogumelos frescos (ou em conserva) e leguminosas em conserva.

A extensão da medida aos meses de Novembro e Dezembro tem um impacto orçamental de 140 milhões de euros, esclareceu a ministra da Presidência, lembrando que, além da redução do IVA, o Governo desenhou apoios aos produtores agrícolas.