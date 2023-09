Aeroportos nacionais movimentam 18,4 milhões de passageiros no segundo trimestre

Os aeroportos nacionais registaram o movimento de 18,4 milhões de passageiros no segundo trimestre deste ano, anunciou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo os dados agora divulgados, o desempenho envolvendo embarques, desembarques e trânsitos directos de passageiros, de Abril a Junho deste ano, representa um crescimento de 14,9% face a igual trimestre de 2022 – uma desaceleração ao crescimento homólogo de 54,3% verificado nos primeiros três meses de 2023 (de 12,8 milhões de passageiros), face a um ano antes.

Face ao segundo trimestre de 2019 – último ano completo em que a pandemia de covid-19 e as suas consequências não afectaram a actividade económica mundial, e o turismo em particular – o número de passageiros registados nos aeroportos nacionais representa um crescimento de 10%, diz o INE.

Todos os sistemas de transporte verificaram subidas no mesmo trimestre. Assim, afirma o instituto estatístico, “viajaram por comboio 49 milhões de passageiros”, o que significa um crescimento de 12,8% em termos homólogos face a igual período de 2022. E uma progressão de 13,9% face ao segundo trimestre de 2019.

Por transporte metropolitano, foram registados 64,9 milhões de movimentos, uma subida homóloga de 18%. Comparando com o segundo trimestre de 2019, é contudo uma queda de 5,3%, diz o INE.

No sentido contrário, o transporte de passageiros por via fluvial registado, de 5,8 milhões de passageiros, aumentou 19,4% relativamente ao segundo trimestre de 2022 e melhorou em 5,6% o desempenho face ao período de Abril a Junho de 2019 – e “superando pela primeira vez os níveis do período pré-pandemia”, salienta o INE na nota divulgada esta quinta-feira.