Roberto Martínez: “As convocatórias não podem agradar a todos”

Seleccionador nacional aceita as opiniões diferentes sobre as suas escolhas e atira: “Sigo 82 jogadores, não trabalho com 23”.

Roberto Martínez escolheu, o país desportivo discutiu as suas escolhas. Mas o seleccionador nacional defende as suas escolhas com a necessidade de dar seguimento a uma ideia de jogo. Foi esta uma das ideias fortes do técnico espanhol na conferência de imprensa de antecipação do jogo desta sexta-feira em Bratislava entre Portugal e a Eslováquia a contar para o Grupo J de qualificação para o Euro 2024. Tudo foi feito, garantiu Martínez, através de um "processo profissional e honesto".

"É importante saber que temos um processo profissional e honesto nas nossas escolhas. É importante dar seguimento a uma ideia de jogo e o que é importante é o talento. No estágio de Setembro, não é para ver momento de forma, é ver o que podem dar ao nosso sistema de jogo. As convocatórias não podem agradar a todos, é uma opinião respeitável, mas temos de tomar decisões, sigo 82 jogadores e não trabalho com 23 jogadores", respondeu Martínez quando confrontado com declarações de Rúben Amorim, técnico do Sporting, sobre a selecção não dever servir "para ajudar jogadores".

Mais à frente na conferência, o seleccionador voltou ao tema para reforçar que ele tem o direito de escolha e que precisa de aproveitar o pouco tempo que tem com os jogadores: "É normal que todos os adeptos tenham uma opinião, é importante ter uma linha de trabalho, trabalhamos sete, oito dias para jogar o jogo, temos três estágios até nos qualificarmos para o Europeu, precisamos de ter uma relação com os jogadores, precisamos que sejam competentes numa ideia de jogo. O estágio de Setembro não será igual ao de Março, é uma escolha honesta e profissional, e não podem ficar todos contentes, mas gosto que haja outras opiniões:"

No centro da polémica está a convocatória de dois jogadores que, quando foi divulgada a lista, não tinham um único minuto de jogo esta época, João Cancelo e João Félix. Ambos, entretanto, já foram suplentes utilizados no seu novo clube, o Barcelona, e Martínez observa que esse é um bom sinal para que possam ser opção nesta dupla jornada - depois da Eslováquia nesta sexta-feira, segue-se a recepção ao Luxemburgo no Algarve, na próxima segunda-feira.

"Para ser parte da selecção conta o talento, o que se pode fazer. Jogar dois jogos de 90 minutos é totalmente impossível. Mas temos toda a informação que precisamos para tomar decisões. Quando João Félix e Cancelo chegam ao Barcelona e jogam directamente, acho que é um sinal de que estão a um nível perfeito para actuar nos melhores momentos. Cancelo fez uma pré-temporada perfeita. O João Félix jogou menos, mas está a um nível psicologicamente muito positivo para ajudar equipa", analisou.

Esta lista de Martínez tem três jogadores a actuar no futebol saudita, Cristiano Ronaldo, Rúben Neves e Otávio. Para o técnico espanhol, todos os que vêm da Saudi Pro League "são os que tem um nível de competição e minutos mais altos, estão com um nível físico e de competitividade muito alto", mas com a ressalva da indisponibilidade de Rúben Neves para o primeiro dos jogos.

A Eslováquia tem feito uma campanha quase perfeita nesta fase de apuramento - três vitórias e um empate nos primeiros quatro jogos - e será, depois de Portugal, o maior candidato a ficar nos lugares de apuramento. Martínez está bem avisado para as qualidades da selecção eslovaca: "É uma equipa muito bem trabalhada, o mister tem uma ideia muito clara, mostraram que são uma equipa a quem é difícil marcar golos, tem uma grande intensidade sem bola, com uma estrutura e uma ideia que está a crescer. Tem condições para ir ao Europeu."