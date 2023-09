Umberto Eco, A Freira Maldita e outros filmes para ver esta semana

Davide Ferrario levou a sua câmara para filmar as estantes e os livros que Umberto Eco (1932-2016) –​ o celebrado intelectual, autor, filósofo, crítico cultural, especialista em semiótica e acima de tudo leitor –​ acumulou ao longo da sua vida.

Juntou a isso depoimentos de familiares, amigos e especialistas a andarem por esses espaços físicos e ainda entrevistas de arquivos de Eco, num documentário sobre os seus interesses mais curiosos e a sua forma de ver o mundo e a literatura.

Em 2018, estreou-se The Nun - A Freira Maldita, de Corin Hardy, um spin-off e prequela da sequela do filme The Conjuring original. Passada na Roménia dos anos 1950, o filme de terror centrava-se num padre e numa freira ainda em formação. Agora, chega a continuação desse filme que, ao todo, é o nono filme da saga-mãe The Conjuring.

Assinado por Michael Chaves, que já tinha sido responsável por The Conjuring 3 - A Obra do Diabo, passa-se quatro anos após o final do primeiro filme, com a irmã Irene (Taissa Farmiga) agora em França, mas a ver-se outra vez a braços com Valak (Bonnie Aarons), a freira demoníaca, depois do assassinato de um padre.

O brasileiro Kleber Mendonça Filho, realizador de O Som Ao Redor (2012), Aquarius (2016) ou Bacurau (2019), passou sete anos a fazer este documentário sobre a paixão pelo cinema e por ver filmes em sala.

Foi observando a sua cidade, o Recife, capital de Pernambuco, e a forma como as salas têm mudado ao longo dos anos, olhando para o seu papel no século XX.

São locais que foram fechando, transformando-se em templos religiosos ou lojas, ou ficando pura e simplesmente abandonados. O filme teve estreia no Festival de Cannes em 2023.

Na Paris dos anos 1930, uma actriz na mó de baixo fica famosa após ser acusada e ilibada, por autodefesa, do homicídio de um célebre produtor. Até que um dia algumas questões começam a ser levantadas sobre o caso.

É essa a premissa desta comédia sobre crime realizada por François Ozon, e com as actuações de Nadia Tereszkiewicz, Isabelle Huppert, Rebecca Marder, Dany Boon ou Fabrice Luchini. O argumento é vagamente baseado na peça Mon Crime, de Georges Berr e Louis Verneuil, de 1934, que deu duas adaptações de Hollywood, por Wesley Ruggles e John Berry, nos anos 1930 e 1940.

Depois do sucesso mundial de A Princesa Mononoke, A Viagem de Chihiro (Óscar de melhor filme de animação em 2001) e O Castelo Andante, o mago da animação Hayao Miyazaki realizou mais uma maravilhosa história de amor e fantasia, desta vez inspirada no conto A Pequena Sereia, de Hans Christian Andersen (1805-1875).

Neste filme de 2008, Ponyo é uma peixinho-vermelho presa num frasco de doce que é salva por Sosuke, um menino de cinco anos que a encontra na praia. A amizade deles torna-se tão profunda que Ponyo decide deixar o seu reino no mar e transformar-se numa menina, para assim poderem passar mais tempo juntos.

Em exibição no dia 9 de Setembro de 2023, às 15h, na Cinemateca Júnior