Sexta na TV: Elvis, artimanhas e uma história de fundamentalismo

Outros destaques do dia: Gagarine, Ex Machina, uma Sinfonia da Floresta e a selecção portuguesa em campo.

CINEMA

Elvis

TVCine Top, 21h30

Com argumento e realização do australiano Baz Luhrmann, esta é uma cinebiografia musical sobre Elvis Presley (1935-1977). Segue várias décadas da sua vida, numa América em grande mudança. Acompanha a sua infância em Tupelo (Mississípi), o percurso por Memphis (Tennessee) e o êxito retumbante em Las Vegas (Nevada), que culminou num sucesso internacional.

Ao seu lado, tem o controlador coronel Tom Parker, seu empresário e parceiro por mais de duas décadas; e Priscilla Beaulieu, que Elvis conheceu na Alemanha em 1959, e que se tornou sua companheira e musa ao longo de vários anos.

Com o actor Austin Butler a dar vida a Elvis, o elenco conta também com a participação de Olivia DeJonge, Dacre Montgomery, Luke Bracey e Tom Hanks. Elvis teve estreia mundial no Festival de Cinema de Cannes e esteve nomeado para oito Óscares, incluindo melhor filme e melhor actor (Butler).

Ex Machina

AMC, 22h10

Alex Garland, autor do romance A Praia, estreou-se na realização com este filme de ficção científica, oscarizado pelos efeitos visuais. O programador Caleb (Domhnall Gleeson) é premiado com uma semana no refúgio privado do patrão (Oscar Isaac). Quando lá chega, percebe que está ali como cobaia, para interagir com um robô no corpo de uma atraente figura feminina (Alicia Vikander).

Gagarine

RTP2, 22h55

Quando os habitantes do bairro de Gagarine são notificados com uma ordem de despejo, Youri, um jovem de 16 anos que sonha ser astronauta, tenta por todos os modos resistir. Com o apoio de Diana e Houssam, os seus melhores amigos, embarca numa missão para salvar o seu lar, que é também a sua nave espacial.

Com assinatura dos franceses Fanny Liatard e Jérémy Trouilh, esta longa-metragem tem como ponto de partida a curta da sua autoria, realizada em 2015. As filmagens ocorreram em Gagarine, um grande bloco de apartamentos situado em Ivry-sur-Seine (nos subúrbios de Paris), antes da sua demolição, em Agosto de 2019.

Seleccionado para competir no Festival de Cinema de Cannes, conta com as actuações de Alseni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven, Finnegan Oldfield e Farida Rahouadj.

SÉRIE

Los Artistas: Primeros Trazos

Prime Video, streaming

Estreia. A escritora espanhola María Dueñas (O Tempo entre Costuras) é a criadora desta série em que dois jovens unem forças por uma vida melhor. Ela (Ximena Romo) é uma especialista em arte que trabalha num restaurante; ele (Maxi Iglesias), um antiquário que teve de fechar portas. São as credenciais perfeitas para o esquema a que se vão dedicar: vender obras de arte falsas a milionários que percebem pouco ou nada do assunto.

DOCUMENTÁRIOS

Sinfonia da Floresta

RTP2, 20h19

Desde 1970 que a vila finlandesa de Kuhmo é palco de um reputado festival de música de câmara. Todos os anos, acolhe milhares de pessoas atraídas pelo cartaz e pela natureza envolvente. Mas há dois habitantes locais que o vêem como uma interrupção não desejada da pacatez do seu quotidiano. Isto até serem desafiados pelas mulheres a irem a um dos concertos….

Este documentário de Meri Koivisto e Nils Dettmann, que a sinopse descreve como “uma declaração de amor humorística” à vila, filma-os nesse processo.

Vida Radical

Discovery, 21h

Actualmente, Tania Joya é activista no combate ao extremismo. Mas, durante anos, foi uma acérrima fundamentalista. Radicalizou-se ainda jovem e foi casada com o jihadista americano John Georgelas, alta patente do Daesh.

A história desta mulher “dividida entre o amor e o extremismo” é contada na primeira pessoa, em “entrevistas íntimas e momentos emocionantes” que exploram, segundo o canal, “as complexidades da radicalização e os seus efeitos não apenas no indivíduo, mas também na sociedade em geral”.

DESPORTO

Futebol: Eslováquia x Portugal

RTP1, 19h36

Directo. A selecção portuguesa vai a Bratislava defrontar a brigada eslovaca, em busca do apuramento para a fase final do Euro 2024. A equipa das “quinas” lidera a tabela do Grupo J com 12 pontos, seguida da Eslováquia com dez. Luxemburgo, Bósnia-Herzegovina, Islândia e Liechtenstein completam o grupo.