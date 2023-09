Barómetro mostra que país real é diferente da imagem que o Governo traça, diz Montenegro

O presidente do PSD, Luís Montenegro, considerou esta quarta-feira que os números do Barómetro Europeu sobre Pobreza confirmam que o "país real" é "completamente diferente" do "país sempre muito optimista" de António Costa.

"Há um país real, que é completamente diferente do país sempre muito optimista e sempre muito sorridente do doutor Costa, do doutor Medina, de todos aqueles que os acompanham no Governo", considerou, após questionado sobre os resultados do primeiro Barómetro Europeu sobre Pobreza e Precariedade, que revelam que um em cada dois portugueses empregados sente que o seu salário não cobre todas as suas despesas.

À margem de uma visita à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Elvas, no distrito de Portalegre, no decorrer de uma acção inserida no programa "Sentir Portugal", promovida pelo PSD.

Luís Montenegro frisou que tem vindo a alertar nos últimos meses que a pobreza está a aumentar em Portugal, situação que fica "comprovada" neste barómetro, disse.

"Tudo aquilo que venho denunciando nos últimos meses em Portugal, o empobrecimento a que temos assistido, o nivelamento por baixo que está agora comprovado neste relatório, que atesta precisamente esta incapacidade das pessoas que têm mais baixos rendimentos, trabalhando, repito, trabalhando para poder suportar as suas despesas, e também atesta a precariedade que hoje existe no nosso mercado laboral", lamentou.

O relatório do estudo realizado pela empresa Ipsos referiu que a situação dos trabalhadores europeus é "muito preocupante, especialmente em Portugal e na Sérvia".

Costa quer criar um "conflito institucional"

Retomando uma crítica que já havia feito na noite anterior, em Portalegre, Luís Montenegro voltou a referir-se à conduta de António Costa na reunião de Conselho de Estado como um "amuo", considerando que constitui um "claro afrontamento", com o objectivo de criar um "conflito institucional" com o Presidente da República.

"Eu quero expressar a minha preocupação pela forma como o primeiro-ministro encara, em primeiro lugar, as responsabilidades que lhe competem no contexto do Conselho de Estado em termos de explicação daquilo que são as acções ou omissões da acção governativa", disse.

Em declarações aos jornalistas, o presidente do PSD considerou que o primeiro-ministro "tem todo o direito de gostar mais ou menos das acções do Presidente" e que isso "faz parte das regras do jogo" porque "cada um tem as suas competências, cada um tem as suas funções".

"Agora, numa altura em que o senhor Presidente da República decidiu não promulgar um pacote legislativo [habitação], fundamentando a sua decisão, um primeiro-ministro responda com o amuo de ficar em silêncio numa reunião do Conselho de Estado...", lamentou.

Para o líder do PSD esta situação "é um mau sintoma", face ao país exige dos políticos e dos titulares dos órgãos de soberania. "(...) Portugal precisa de um novo Governo e de um primeiro-ministro com outro sentido institucional, com outro sentido de acção política, menos concentrado na conversa, menos doutorado em conversa e muito mais empenhado em concretizações", disse.

Em Elvas, Luís Montenegro defendeu ainda a criação de uma lei de finanças para o sector social.