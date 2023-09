A China imperial regressou

Quando há uns anos me convidaram para escrever no PÚBLICO, a ideia não era de que contasse as minhas viagens. Mas desta vez tem de ser. Estive na China no mês passado, depois de muito anos de ausência (depois de um largo período com muitas viagens em trabalho) — o que permite olhar a evolução.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt