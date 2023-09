Inteligência artificial – algoritmos em saldo

Vive-se um período de transição, indecisão e incertezas com o advento da inteligência artificial. O cenário extremo será a abdicação do ser humano porque as máquinas farão quase tudo por ele. As pessoas passarão a ser descartáveis porque já não serão necessárias para produzir, para votar, para participar. Existirão apenas para consumir. Porém, se não tiverem emprego ou recursos, como pagarão o que consumirem? É uma predição longínqua, mas é agora que se deve prevenir. O rumo deverá ser o desenvolvimento regulado dessa tecnologia no sentido de a usar para facilitar ou suavizar o trabalho humano, mas nunca para prescindir dele.

José M. Carvalho, Chaves

O Conselho de Estado e o futebol

O primeiro reuniu ontem para a segunda parte de uma reunião, após um intervalo de mais de mês e meio, mesmo sabendo, pelo próprio, que o "árbitro" já tomou a decisão, perdão, já escreveu o seu discurso final... O primeiro-ministro já regressou do "joguinho" em Budapeste e até prolongou a pausa para "dessedentar" e, eventualmente, ouvir "treinadores" que lhe terão preparado a explicação que refinará o "duelo surdo" que vem mantendo com o "juiz da partida" e um ou outro remoque ao "dinossauro" Cadilhe, que entrou em campo, na primeira parte, com os "pitões no ar", vindo das brumas, como o seu antigo "chefe"...

E se as coisas se complicarem – nunca se complicam – haverá sempre recurso a "compensações infinitas de tempo", com protestos sucessivos que tudo adiarão para, lampedusianamente, ficar tudo na mesma. É a vida, diria o já "convocado" para suceder ao histriónico árbitro actual...

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Os jogadores também têm culpa

É a primeira vez que escrevo sobre futebol. Em todas as últimas cenas que vieram a público, os jogadores, para além dos directores, também têm imensa culpa em tudo o que está a acontecer. Se fossem honestos e não fizessem tantas fitas, os jogos teriam muito mais interesse e seriam muito melhores. Já não há paciência para ver tanta aldrabice praticada por parte dos próprios jogadores. Será que os jogadores ao verem as suas imagens após o jogo acabar não têm vergonha deles próprios? Cresçam, sejam homens honestos, deixem-se de ser fiteiros, e quem gosta de futebol ficará contente. Tenham vergonha do próprio comportamento enganador e que é próprio de uma criança.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Tempo de jogo no futebol

Muito se discute hoje o tempo extra de um jogo de futebol. Antes do último Mundial, o habitual era haver 3-5 minutos de tempo adicional. No Mundial, seguindo instruções da FIFA, o tempo adicional passou a ser contabilizado com outros pressupostos. Períodos de 10 minutos passaram a ser normais. Em Portugal já vamos em 22 minutos de tempo extra. Dentre todos os desportos, creio que o futebol é o único que não utiliza o tempo útil de jogo. Não será preferível que o jogo tenha um tempo útil de 70 minutos (por ex.) e passe a ser cronometrado do exterior? Penso que sim. Porque será que esta mudança não é referida por ninguém? E as polémicas que se evitavam!

Octávio Senos Miranda, Lisboa

Não é com radares que se morre menos no trânsito

Está comprovado que já não é a multa que diminui os acidentes rodoviários. As multas podem ser um acréscimo da receita pública, mas não estão a ter efeitos persuasivos na diminuição da velocidade, na condução com excesso de álcool ou no falar ao telemóvel. A cada dia há mais acidentes. Como não há radares a cada 100 metros de vias públicas, não há diminuição de acidentes rodoviários, antes pelo contrário. E sabe-se que somos dos países, ditos civilizados, que temos uma taxa de acidentes rodoviários grave e em crescendo. E não serão os radares a mudar hábitos, a mudar a falta de civismo, a mudar egoístas. Seria necessário colocar as polícias, ocupadas com futebóis, acontecimentos públicos, eventos e no mais que seja, nas ruas, nas estradas. É urgente uma Polícia presente. É indispensável prevenir, e não só remediar.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto