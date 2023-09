Ex-líder dos Proud Boys condenado a 22 anos de prisão por ataque ao Capitólio

Enrique Tarrio recebeu a maior pena aplicada até agora por ligações à invasão do Capitólio, a 6 de Janeiro de 2021.

O antigo líder do grupo de extrema-direita Proud Boys, Enrique Tarrio, foi esta terça-feira condenado a 22 anos de prisão pelo papel desempenhado no ataque ao Capitólio dos Estados Unidos, a 6 de Janeiro de 2021, com o objectivo de impedir Joe Biden de tomar posse como Presidente.

Enrique Tarrio recebeu a maior pena aplicada até agora por ligações aos motins de 6 de Janeiro, apesar de não ter estado presente no edifício do Capitólio naquele dia.

"Este foi um acto de terrorismo premeditado", afirmaram os procuradores norte-americanos na leitura da sentença de Enrique Tarrio, declarado culpado por ajudar a planear o assalto ao Capitólio. "Ele foi responsável e apoiou a partilha de desinformação."

Os procuradores tinham pedido ao juiz Timothy Kelly que condenasse o ex-líder dos Proud Boys a 33 anos de prisão, alegando que foi um dos dirigentes do ataque a partir de Baltimore.

Na semana passada, o mesmo juiz anunciou as sentenças dos outros três membros do grupo extremista norte-americano considerados culpados de conspiração sediciosa: Ethan Nordean cumprirá uma pena de 18 anos de prisão; Joseph Biggs de 17 anos; e Zachary Rehl de 15 anos.

Nos ataques de 6 de Janeiro, milhares de apoiantes de Trump atacaram o edifício do Capitólio na sequência de um discurso em que o então Presidente fez a alegação, falsa, de que o resultado das eleições de Novembro se devia a uma fraude generalizada.

Na sequência da violência dos apoiantes de Trump, morreram cinco pessoas, incluindo um polícia. Mais de 1100 pessoas foram depois detidas por acusações relacionadas com o ataque. Dessas, pelo menos 630 admitiram a sua culpa em tribunal, e mais de uma centena foi condenada.