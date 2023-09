Supermodelo Linda Evangelista revela ter tido cancro da mama por duas vezes

O primeiro diagnóstico foi em 2018, na sequência de uma mamografia de rotina. Depois, em Julho de 2022, o cancro voltou. “Sei que estou com um pé na cova, mas estou em modo de comemoração”, diz.

A supermodelo Linda Evangelista foi diagnosticada com cancro da mama duas vezes, em cinco anos, revelou a própria em entrevista ao The Wall Street Journal. O diagnóstico, contou, surgiu pela primeira vez em 2018 e depois, novamente, em 2022. A canadiana diz só ter tido coragem de contar agora, para evitar a perseguição da imprensa tablóide num momento tão frágil. “Estou muito feliz por estar viva. Tudo o que vem agora é um bónus”, comemora.

Na década de 1990, Evangelista foi das supermodelos mais requisitadas, símbolo de beleza, mas acabaria por desaparecer da esfera mediática, culpa também de intervenções estéticas que correram mal e a deixaram “brutalmente desfigurada”. Nesse processo, que remonta a 2016, caiu numa “depressão profunda".

Dois anos depois, em 2018, foi diagnosticada pela primeira vez com cancro da mama, na sequência de uma mamografia de rotina. “Os resultados não eram bons e, fruto também de outros problemas de saúde, optei pela mastectomia bilateral. Pensei que ia ficar bem o resto da vida”, conta, acrescentando que então disse a si mesma: “Este cancro não me vai matar.”

Mas, apesar da intervenção cirúrgica, descobriu um caroço na mama em Julho de 2022. A doença tinha voltado pela segunda vez, recorda na entrevista, um dos raros momentos em que a supermodelo de 58 anos se predispõe a falar da sua vida privada e não apenas de moda. Foi então que, recorda, disse ao médico que, se fosse necessário, cavasse “um buraco” no seu peito, para garantir que o cancro não voltaria nunca mais. “Não quero que fique bonito. Quero ver um buraco no meu peito. Não vou morrer por causa disto”, declara.

A par do medo do cancro, Linda Evangelista confessa que receava a reacção da opinião pública, motivo por que decidiu viver o momento delicado em privado. “Fiquei calada, não sou daquelas pessoas que tem de partilhar tudo. Pensei em fazê-lo, mas não queria o Daily Mail o dia todo à porta da minha casa, como fazem sempre que acontece alguma coisa.”

Depois da segunda cirurgia, o prognóstico clínico mantém-se positivo, ainda que o risco de reincidência continue a existir. “Sei que estou com um pé na cova, mas estou em modo de comemoração”, brinca.

A supermodelo prepara-se para apresentar o livro de fotografia Linda Evangelista photograpeh by Steven Meisel, que chega às livrarias a 13 de Setembro, e mostra a supermodelo numa faceta mais íntima. Evangelista promete doar todos os lucros obtidos com a venda da publicação para a investigação do cancro.

O fotógrafo de moda norte-americano Steven​ Meisel e a modelo têm mantido uma relação próxima nas últimas décadas. Aliás, foi ele a fotografar Evangelista para a capa da revista Vogue, em Agosto do ano passado, marcando o seu regresso oficial às publicações de moda. “O meu grande sonho sempre foi estar na capa da Vogue e aconteceu novamente. O sonho voltou a ser realidade”, celebrou.

Neste mês, está novamente na capa da célebre revista, ao lado de Cindy Crawford, Christy Turlington e Naomi Campbell. As quatro supermodelos preparam-se para estrear uma série documental sobre o sucesso dos anos 1990 na Apple TV, a 20 de Setembro.