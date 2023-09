Fibrose Pulmonar: a importância do diagnóstico precoce

No Mês de Sensibilização para a Fibrose Pulmonar, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, a Fundação Portuguesa do Pulmão e a Respira têm uma mensagem comum: o diagnóstico precoce é fundamental.

É uma condição rara, com sintomas inespecíficos, que partilha com outras patologias do sistema respiratório, sintomas esses que avançam insidiosamente, muitas vezes desvalorizados pelo doente. É esta conjugação de factores que dificulta o diagnóstico precoce da Fibrose Pulmonar.

O presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP), António Morais, enquadra esta patologia no que designa como um conceito mais vasto que abrange as chamadas doenças pulmonares fibróticas ou doenças intersticiais pulmonares fibróticas. A fibrose pulmonar idiopática é considerada “o modelo”, sendo que as demais apresentam uma evolução semelhante, mas alguma diferença relativamente às causas.

São causas, na sua maioria, desconhecidas, alerta o especialista, dando conta de que em apenas uma – a pneumonite de hipersensibilidade fibrótica, que “é a doença fibrótica mais frequente em Portugal” – a origem está claramente identificada: tem uma causa inalatória, que se prende com a criação de aves, como pombos ou aves exóticas, a que se juntam os fungos, muito frequentes em casa e nos locais de trabalho. E que são, muitas vezes, visíveis, como acontece com as manchas de humidade nas paredes ou em zonas com um cheiro característico designado comummente por mofo.

No que toca à fibrose pulmonar idiopática, não é possível eleger uma causa. É, no entanto, possível associar alguns factores de risco. António Morais esclarece, a propósito, que esta é, tipicamente, uma doença de idade avançada, com os doentes a ultrapassar os 60 e até os 70 anos. É uma consequência da senescência, isto é, das alterações que ocorrem no organismo em resultado do envelhecimento natural das células. Dá-se, deste modo, “uma alteração na resposta à agressão no ambiente epitélio-alveolar”, ou seja, na fina camada que reveste os alvéolos, as estruturas dos pulmões semelhantes a sacos de ar em que ocorrem as trocas gasosas. Verifica-se, assim, uma cicatrização anómala, que conduz a uma fibrose progressiva.

E se é possível identificar uma predominância etária, o mesmo se verifica relativamente ao género, emergindo “um predomínio masculino” significativo. Há algumas explicações para este facto, nomeadamente o tabagismo e a exposição laboral a fumos, mais comum em profissões habitualmente assumidas por homens.

Na mesma equação de factores de risco, o especialista coloca o contexto familiar, na medida em que cerca de 10 a 15% dos casos têm raízes numa alteração genética. Daí que também se designe como fibrose pulmonar familiar. De acordo com o presidente da SPP, não existem dados em Portugal que permitam calcular a incidência deste conjunto de doenças. “Mas, se considerarmos a prevalência das fibroses pulmonares como um todo, andam à volta de 30 a 50 casos por 100 mil pessoas”, adianta.

O obstáculo dos sintomas inespecíficos

Falta de ar; tosse persistente e prolongada, sobretudo seca; cansaço; emagrecimento súbito sem causa explicável. Estes são os principais sintomas da fibrose pulmonar. São sintomas inespecíficos, comuns a outras patologias do foro respiratório, mas que também são partilhados por doenças cardiovasculares e podem, igualmente, resultar de um quadro de anemia. No olhar sobre este cenário, o presidente da Fundação Portuguesa do Pulmão (FPP), José Alves, e a presidente da Respira – Associação Portuguesa de Pessoas com DPOC e outras Doenças Respiratórias Crónicas, Isabel Saraiva, juntam-se a António Morais para sublinhar que esta inespecificidade dificulta o diagnóstico, até porque, muitas vezes, as queixas dos doentes só surgem quando a doença já está muito evoluída.

É, precisamente, o que ocorre com a dispneia de esforço: o doente começa a ter intolerância a esforços, a qual se vai agravando, com a incapacidade a crescer em função da progressão da fibrose. “O que acontece é que estas doenças afectam principalmente a zona do interstício, uma zona de tecido adjacente ao alvéolo por onde passam os vasos sanguíneos e onde se dá uma parte da respiração chamada difusão, em que o oxigénio passa para o sangue”, começa por explicar o presidente da SPP. E acrescenta: “Nestes doentes, existe uma barreira nessa zona que dificulta a passagem do oxigénio para o sangue, uma espécie de cicatriz anómala e, quanto mais fibrose houver, maior dificuldade haverá na passagem do oxigénio.” Comparando o oxigénio à gasolina, concretiza: “Quando fazemos um esforço precisamos de mais oxigénio do que quando estamos em repouso. Inicialmente, a fibrose permite que as pessoas respondam normalmente a pequenos esforços, mas, se fizeram esforços maiores, o oxigénio que passa para o sangue não é suficiente para o metabolismo celular que esse esforço exige.”

Doentes desvalorizam sinais

Por sua vez, o presidente da FPP recorre a outra analogia para explicar o que acontece com a fibrose pulmonar, comparando o tecido pulmonar a um bordado com cicatrizes que impedem a oxigenação do sangue: “Se o bordado estiver muito estragado, a reparação será mais difícil”, afirma, introduzindo na conversa a importância do diagnóstico precoce. É difícil – reconhece – porque “as pessoas só sentem falta de ar quando a doença já está muito evoluída”.

A sobreposição de sintomas, aliada a algum desconhecimento que ainda existe, leva a que os diagnósticos demorem algum tempo a fazer Isabel Saraiva - Presidente da Respira

Nesta análise, é secundado pela presidente da Respira: “A sobreposição de sintomas, aliada a algum desconhecimento que ainda existe, leva a que os diagnósticos demorem algum tempo a fazer”, sublinha Isabel Saraiva. “Significa que há um período de tempo em que os doentes já sofrem da doença, mas, como não está identificada, não podem ser tratados”, comenta, reconhecendo que os próprios doentes desvalorizam os sintomas, atribuindo, por exemplo, a falta de ar ao facto de serem fumadores ou o cansaço a terem trabalhado demais.

E não lhes conferindo a necessária atenção, a ida ao médico é, inevitavelmente, adiada. Acresce a esta dificuldade uma outra, já na esfera dos profissionais de saúde: “Como estas doenças são raras, o risco é sempre de o médico só investigar as doenças mais frequentes, deixando esta possibilidade de lado”, alerta António Morais, ressalvando, embora, que não é incorrecto fazer a investigação do que é mais frequente. “A maior probabilidade está exactamente aí. Mas, depois de terminar este processo e se não se encontrar justificação para o sintoma do doente, não se deverá esquecer que existem circunstâncias mais raras que necessitam de ser também investigadas”, enquadra, chamando a atenção para as consequências sobre doenças progressivas como as fibroses pulmonares. “O que está fibrosado não se consegue reverter, temos é de atrasar esse processo”, remata.

Esta preocupação é partilhada pela Fundação Portuguesa do Pulmão, cujo presidente reconhece a dificuldade no diagnóstico. Diz, a propósito, que “a melhor maneira de ver se a pessoa tem fibrose é medir a saturação sanguínea com exercício”, o que tem de ser feito em ambiente hospitalar. É como um alarme: se a oxigenação não for suficiente para responder às necessidades do movimento, “toca uma campainha”.

Pela Respira, Isabel Saraiva reforça a mensagem: “Muitas vezes, quando é diagnosticada, a fibrose pulmonar já está num estado muito avançado. E doenças respiratórias num estado avançado perturbam muitíssimo a vida dos doentes. São incapacitantes”, sublinha, exemplificando que quanto maior é o cansaço menor é a capacidade para as tarefas do quotidiano. “Todos os sintomas se agravam ao longo do tempo se não houver diagnóstico e tratamento”, afirma.

Ao leque de sintomas mais conhecido – falta de ar, fadiga, tosse, emagrecimento inexplicado – junta uma outra manifestação física, os chamados dedos de tambor: as pontas ficam arredondadas como se fossem baquetas de tambor. “Estes sinais todos juntos ou cada um por si devem levar a consultar o médico de família”, exorta.

Tratamento acessível

A atenção aos sintomas e a procura de aconselhamento médico o mais precocemente possível é, pois, fundamental. O tratamento, esse, está disponível. É recente e constituiu uma boa notícia, na medida em que, até há poucos anos, o transplante pulmonar era a única resposta para estes doentes. De distribuição hospitalar, quer a SPP, quer a FPP, quer ainda a Respira concordam que não se colocam problemas de acesso, pois a terapêutica é disponibilizada pelo Serviço Nacional de Saúde.

“A terapêutica farmacológica é a mais urgente, pois é a que vai atrasar a progressão da doença”, realça o pneumologista António Morais, acrescentando ao portefólio de abordagens a oxigenoterapia, em situações de insuficiência respiratória. Além disso, os doentes devem ser imunizados com as vacinas da gripe, Covid-19 e anti-pneumocócica. Quando a doença não responde aos medicamentos, e “depois de equacionadas as condições do doente, nomeadamente a idade”, coloca-se o cenário do transplante pulmonar. Aliás, “este grupo de doenças leva a que haja um maior número de transplantes, em geral, não só em Portugal”.

A terapêutica farmacológica é a mais urgente, pois é a que vai atrasar a progressão da doença António Morais - Presidente da SPP

A reabilitação respiratória é, igualmente, uma possibilidade. O que está em causa é treinar os doentes para terem maior capacidade de esforço, contrariando o risco de se movimentarem cada vez menos e de desenvolverem atrofia muscular. O objectivo é, pois, que o doente se mantenha activo. Contudo, de acordo com o presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, estima-se que apenas um a dois por cento dos doentes tenha acesso a reabilitação respiratória. Por ausência de centros: “Os hospitais não têm capacidade de a fornecer a todas as pessoas e mesmo no privado não há capacidade suficiente.”

A porta-voz dos doentes, Isabel Saraiva, faz o mesmo diagnóstico: “A reabilitação respiratória em Portugal é difícil. Há poucos centros, os que existem estão sobrelotados, ficam longe dos locais onde as pessoas vivem, pelo que, fisicamente e materialmente, o acesso é exigente”, afirma, defendendo que “o assunto deve merecer a atenção das autoridades de saúde”.

Foi para obstar a estas dificuldades que a Fundação Portuguesa do Pulmão criou uma clínica virtual, que promove a reabilitação respiratória independentemente da geografia dos doentes.

Viver com a doença No âmbito da sensibilização para a fibrose pulmonar, a SPP, a FPP e a Respira são parceiras da campanha global “Viver com Fibrose Pulmonar”. Com a chancela da Boehringer Ingelheim, propõe-se mostrar que, não obstante os sintomas da doença poderem constituir um desafio, é possível planear o tratamento e gerir a vida de uma forma natural. É este o fio condutor do site informativo criado no âmbito da campanha e em que os doentes, mas também os seus cuidadores ficam a compreender melhor a doença, a saber como cuidar de si ou de outrém.

Missão: sensibilizar e informar

Esta é uma iniciativa que se enquadra na missão da FPP, que chama igualmente a si a tarefa de sensibilizar a população para a importância do diagnóstico precoce. O seu presidente, José Alves, admite, porém, que é “muito difícil”, muito por via da ausência de sintomas específicos e da consequente desvalorização das manifestações da fibrose pulmonar idiopática.

No caminho da literacia para a saúde, acredita que os ensinamentos devem começar na escola. Como acredita que “é preciso aprender a ser doente, da mesma maneira que se aprende a ser profissional de saúde”: “Há necessidade de ensinar as pessoas a relacionarem-se com as doenças e com os médicos. É preciso que a população conheça o que é a saúde e o que é a doença.” No caso específico da fibrose pulmonar, elege como mensagem base o “conheça-se a si próprio”, para simbolizar a necessidade de procurar ajuda quando a pessoa se sente menos capaz. Porque – insiste – o problema não é a terapêutica, mas, sim, o diagnóstico.

Há necessidade de ensinar as pessoas a relacionarem-se com as doenças e com os médicos. É preciso que a população conheça o que é a saúde e o que é a doença José Alves - Presidente da FPP

Já na Respira, a palavra chave é acesso. A presidente da associação fala em acesso a informação, ao conhecimento, ao tratamento. Trata-se de “garantir que as pessoas com fibrose pulmonar idiopática sabem que a têm, sabem o que devem fazer, onde se podem dirigir para ser tratadas”. E, no caso dos profissionais de saúde, a missão é “ajudar a que esta atenção aos sinais seja canalizada para a investigação.” Isabel Saraiva não tem dúvidas de que o acesso aos medicamentos “está garantido”, tal como garantida está a oxigenoterapia e os meios de diagnóstico. Já “a prevenção e a reabilitação respiratória são áreas que devem ser mais trabalhadas”. E, aqui, defende um maior investimento na prevenção tabágica e na vacinação (contra a gripe e pneumonia, por exemplo), considerando que não deve abranger apenas as pessoas acima dos 65 anos, pois as doenças respiratórias afectam pessoas mais novas.

A fibrose pulmonar é uma condição cuja evolução depende muito do estadio em que for diagnosticada, mas também depende de características individuais, pois nuns doentes pode progredir mais lentamente e noutros mais rapidamente. Globalmente, na leitura do presidente da SPP, apresenta um mau prognóstico, com sobrevida curta, mas depende de como evolui e de como reage ao tratamento. “Não há informação suficiente. Só há pouco tempo temos uma terapêutica eficaz para estas doenças”, contextualiza. São doenças raras, sendo que, do ponto de vista científico, existe conhecimento, faltando fazer chegar a informação à população.

No que toca ao papel da SPP, como sociedade científica que é, envolve a formação dos profissionais, quer dos pneumologistas, quer dos especialistas em Medicina Geral e Familiar, no sentido de tentar que o diagnóstico seja precoce e que o doente seja orientado para consultas especializadas em que pode beneficiar do tratamento.

Este é um propósito em que as três entidades – SPP, FPP e Respira – estão irmanadas, sendo o foco do Mês de Sensibilização para a Fibrose Pulmonar, que se assinala globalmente em Setembro. Assista aqui ao vídeo institucional da campanha: