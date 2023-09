Andebol: Sporting impõe-se ao Benfica no primeiro derby da época

Vitória clara do Sporting sobre o Benfica no primeiro derby da temporada de andebol, que marcou o início do campeonato. No pavilhão João Rocha, os "leões" impuseram-se por 32-26.

Depois de um arranque equilibrado, o Sporting passou cedo para a frente do marcador e, aos 5-4, assumiu a liderança do resultado para não mais o deixar. Ao intervalo a vantagem "leonina" era de três golos (15-12) e aumentou para seis golos no final da partida.

Com vantagens entre dois e cinco golos, a equipa de Ricardo Costa dominou o duelo com o rival lisboeta e foi sempre controlando as tentativas de aproximação do Benfica.

Nos sportinguistas destacaram-se as exibições dos irmãos Costa: Martim marcou 15 golos, praticamente metade dos da equipa, e Kiko contribuiu com oito.

No Benfica, o jogador que mais se destacou foi o sérvio Petar Djordjic, autor de oito golos.