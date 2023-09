Benfica inicia acesso à Champions feminina com goleada das antigas

“Encarnadas” venceram as norte-irlandesas do Cliftonville por 8-1 e estão na final da primeira fase de apuramento.

O Benfica assegurou nesta quarta-feira, de forma categórica, a presença na final da primeira ronda de qualificação para a Liga dos Campeões feminina de futebol. No Seixal, as “encarnadas” golearam as norte-irlandesas do Cliftonville por expressivos 8-1 e vão discutir com as letãs do SFK Riga, no sábado (18h), uma vaga na próxima ronda de apuramento.

Foi o resultado mais dilatado desta fase da prova até à data. As campeãs da Irlanda do Norte resistiram apenas nos primeiros 20 minutos, mas desde logo se percebeu que seria uma questão de tempo até o Benfica inaugurar o marcador. Aconteceu aos 25’, pela canadiana Alidou, e prosseguiu com mais três golos ainda no primeiro tempo: Norney marcou na própria baliza, antes de Lúcia Alves e Falcon ampliarem.

Com um domínio esmagador em todos os capítulos do jogo (o intervalo chegou com 11-1 em remates), as “águias” mantiveram o ritmo no segundo tempo. A algarvia Lara Martins, de 16 anos apenas, marcou aos 49’ e aos 55’, Lúcia Alves também bisou (73’) e Beatriz Nogueira, com um golpe de cabeça oportuno, assinou o oitavo golo (76’). O melhor que o Cliftonville conseguiu foi reduzir a diferença, aos 61’, por McGuinness.

Esta goleada coloca o Benfica na rota do SFK Riga, que surpreendeu o BIIK Shymkent, do Cazaquistão, por 1-0. O vencedor desse encontro, que se disputará novamente no Seixal, juntar-se-á a outras 23 equipas na segunda fase de qualificação, que tem a primeira mão agendada para os dias 10/11 de Outubro.