Quinta na TV: Cães Selvagens e mulheres em lutas

As escolhas do dia também conduzem ao Evereste, aos ovos Fabergé e ao Festival F.

CINEMA

Uma Luta Desigual

Cinemundo, 13h20

Ruth Bader Ginsburg fez história em 1993, ao tornar-se a segunda mulher e a primeira judia a ocupar um cargo no Supremo Tribunal de Justiça dos EUA. Empenhada em causas feministas, foi co-fundadora do projecto dos direitos das mulheres na União Americana pelas Liberdades Civis, nos anos 1970. Escrito por Daniel Stiepleman, sobrinho da juíza, e realizado por Mimi Leder, um drama biográfico com Felicity Jones no papel principal.

Evereste

AMC, 15h55

Com realização de Baltasar Kormákur, segundo um argumento de William Nicholson e Simon Beaufoy, narra a história real do alpinista Rob Hall e da sua equipa, levados ao extremo quando uma tempestade se abateu sobre eles, no mais alto pico da Terra. Jason Clarke, Josh Brolin, John Hawkes, Robin Wright, Michael Kelly, Sam Worthington, Keira Knightley, Emily Watson e Jake Gyllenhaal dão vida às personagens.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

A reportagem de hoje toma o pulso à situação do Afeganistão, dois anos depois da retirada norte-americana e do regresso dos taliban ao poder. Enquanto estes levam a cabo a aplicação radical da sharia (lei islâmica), os cidadãos debatem-se com falta de alimentos, emprego e liberdade – sobretudo as mulheres, impedidas de estudar, trabalhar ou sequer levantar a voz.

Há crianças famintas nas ruas. As agressões aos direitos humanos multiplicam-se. Vive-se um autêntico pesadelo humanitário. Afeganistão - dois anos de poder taliban é um trabalho do jornalista José Manuel Rosendo, com imagem de Sérgio Ramos e edição de Pedro Pessoa.

DOCUMENTÁRIOS

A Caça aos Ovos Fabergé

RTP2, 20h45

Da casa de joalharia russa Fabergé saíram, entre outros tesouros, os chamados “ovos imperiais”, as famosas peças que foram produzidas anualmente, a partir de 1885, por encomenda dos czares. Fizeram-se 50 no total.

A Revolução Russa de 1917 não só parou a produção como provocou o desaparecimento de várias dessas obras-primas da joalharia. Cada exemplar pode valer milhões. Este documentário, realizado por Cal Seville e Daniel Kontur, procura revelar, através de reconstituições, materiais de arquivo e opiniões de especialistas, “como esses tesouros foram saqueados, roubados ou desapareceram nos arquivos”.

Cães Selvagens

Odisseia, 22h30

A nova série é dedicada à ancestral aliança entre humanos e canídeos, desde o início do processo de domesticação até à diversidade de raças de cães que daí resultou. Começa hoje com o episódio Espécies singulares e continua daqui a uma semana com Espécies conectadas.

Ela É Uma Música

RTP2, 2h44

“O universo das guitarras amplificadas e do som distorcido é um meio maioritariamente masculino”, lê-se na sinopse. “Mas se escutarmos melhor e com mais atenção, a história é outra”, completa. Realizado por Francisca Marvão e investido em tirar mulheres rockers da sombra, estreou-se em 2019, no IndieLisboa. A narrativa inicia-se nos anos 1950 e foca-se em nomes com Lena D’Água, Anarchicks, Ana Deus, Xana ou Savage Ohms.

MÚSICA

Festival F

RTP1, 00h12

Entre hoje e sábado, por esta hora, o canal público sintoniza-se no festival algarvio para transmitir alguns concertos (hoje, o dos D.A.M.A). A oitava edição está a decorrer no centro histórico de Faro, com um cartaz 100% português a fazer-se ouvir em nove palcos. À música juntam-se artes performativas, exposições, tertúlias e outras actividades.

CULINÁRIA

Comer Bem por Menos

Casa e Cozinha, 22h

Chega mais uma fornada (a oitava) do programa que oferece estratégias de economia doméstica aplicadas à cozinha. Chris Bavin e o seu novo parceiro-anfitrião Jordan Banjo vão ter com famílias britânicas para as ajudar a elaborar orçamentos e refeições saudáveis, num processo que começa nos escaparates do supermercado e só termina na confecção das ementas em casa, onde só o desperdício fica à beira do prato.