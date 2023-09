Alain Corbin: “O grande século do repouso chegou ao fim”

Depois do silêncio, do vento e da ignorância, o historiador francês volta a mergulhar na evolução das ideias humanas. Esta é a História do Repouso.

É a história de algo que, segundo o autor, se extinguiu. O tempo de repouso foi substituído pelo tempo de lazer. Nele, também há horários, obrigações, consumo. Agitação. Aconteceu em meados do século XX, quando acabou o “grande século do repouso”, iniciado no último terço do século XIX, defende o historiador francês Alain Corbin (n. 1936) em História do Repouso, livro agora editado em Portugal.