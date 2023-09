Carta ao senhor Presidente Marcelo

Votei em si convictamente para o mais elevado cargo da nação, de que não me arrependo minimamente. Nos últimos tempos, tem-me surpreendido com intervenções que, a meu ver, vão muito além da função presidencial do exercício do poder constitucional de moderação a que nos tinha habituado.

Recordo nas inúmeras entrevistas o seu pretendido legado imaterial que quer deixar aos portugueses: a proximidade. Nada a dizer de tão nobre atributo e do desejo de o ver reconhecido, não deixando todavia de evidenciar a preocupação de trabalhar para o alcançar ao ponto de se querer apropriar dele. Vale dizer, não havia necessidade.

Continuando pelas intervenções em casos como o do ministro das Infra-Estruturas, dos professores, dos médicos, de certas classes, não estará o senhor Presidente de todos os portugueses a contribuir para exacerbar o secular corporativismo da nossa sociedade, as quintas, esquecendo o necessário e desejável contributo presidencial para a harmonia social e a brigar com outro órgão de soberania?

Senhor Presidente: o legado da “proximidade” que pretende deixar aos portugueses passa por sair dessa espécie de trincheira a que se remeteu, atirando em todas as direcções explosivos que detonam por si ou são apropriados por quem melhor os saiba detonar. Assim, senhor Presidente, não se abrem caminhos, tapam-se os caminhos de uma esperança, a esperança que deve constituir a nossa sobra orçamental, que não pode ser desbaratada. Aqui fica também a minha esperança de que venha a reflectir (por vezes é preciso parar) nestas palavras.

José Martins de Sá, Portela

O teletrabalho no futuro

O teletrabalho, em modalidades híbridas, tende a aumentar ao ritmo em que a mão-de-obra empregada se renova e rejuvenesce. Se na agricultura e na indústria está destinado a ser um esquema muito residual, na área dos serviços, hoje largamente dominante, encontra espaços mais vastos de aplicação. O turismo concentra-se em actividades localizadas que não comportam o trabalho à distância e, logo aí, estão comprometidos números significativos. Mas o sector terciário vai muito além do turismo e grande parte dele é perfeitamente compatível com o teletrabalho. É aí que se vai manifestar especialmente o fenómeno a que alude o excelente ensaio de capa do PÚBLICO —​ a dificuldade de recrutamento em regime totalmente presencial.

O elemento emocional da ligação à empresa, o sentimento de “pertença” e a cultura própria da organização têm um significado cada vez mais reduzido para as novas gerações. Elas percebem que esses sentimentos não têm, geralmente, contrapartida nas estratégias de gestão das empresas, que se orientam por números e só por números. O desapego dos jovens empregados, sempre prontos a mudarem de emprego, pouco disponíveis para “vestir a camisola” que lhes é estendida pelas direcções de recursos humanos, é simplesmente o reflexo de um novo pragmatismo, e também de uma menor premência à entrada no mercado de trabalho, graças aos esquemas de apoio familiar e — naturalmente — às possibilidades de emigração compensadora. É difícil apurar se os actuais 19% em teletrabalho estão perto ou longe do máximo, em função da natureza das actividades. Mas para lá se caminhará seguramente.

António Monteiro Fernandes, Lisboa

Menos portugueses no Algarve

Num ano especialmente difícil para a classe média portuguesa devido ao brutal agravamento da prestação da casa, as férias de praia no Algarve foram algo de impossível. É precisamente esta classe de pessoas que iria ocupar os aparthotéis e os AL, pois os hotéis de cinco estrelas estão reservados a outro nível económico. Sem dúvida que foi o sector que provocou a redução de 40% de procura. Mas há outros factores. Dou um exemplo: por um AL tipo T2 na zona de Vila Real de Santo António, pedia-se 1200 euros/semana. No mercado municipal, os preços estavam altamente inflacionados: lulas a 35 euros/kg ou sardinha a 12 euros. Igualmente, valores inexplicáveis na fruta. A 20km, em Isla Canela, num aparthotel, um T2 com pensão completa, em cima da praia, pediam 950 euros por cinco dias. Claro que grande parte dos clientes era portuguesa. A falta de uma regulação e o chico-espertismo têm consequências, que os responsáveis pelas associações de empresários do turismo do Algarve deveriam analisar, em vez de se queixarem das quebras de clientes nacionais.

António Barbosa, Porto