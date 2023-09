Republicanos do Alabama afastados da criação de mapa eleitoral para 2024

Tribunal acusa legisladores republicanos de insistirem em não cumprir decisões judiciais que impõem um reforço da influência do eleitorado negro no estado norte-americano.

Um tribunal dos Estados Unidos tirou aos congressistas do Partido Republicano do Alabama a responsabilidade pelo desenho do novo mapa dos distritos eleitorais do estado, transferindo essa tarefa para uma comissão independente composta por um advogado e um demógrafo. Em causa, segundo o tribunal, está o reiterado incumprimento de uma ordem judicial para que o novo mapa do Alabama inclua, no mínimo, dois distritos "em que o eleitorado negro constitua uma maioria, ou algo muito semelhante a isso".

Segundo um painel de três juízes do tribunal federal que decide recursos apresentados no Alabama, a nova versão do mapa, aprovada em Julho pela assembleia legislativa do estado (onde o Partido Republicano está em larga maioria), mostra que os congressistas republicanos "nem sequer nutriram a ambição de executar a solução exigida" pelo mesmo tribunal em 2022 e confirmada pelo Supremo Tribunal dos EUA em Junho.

"Não temos conhecimento de nenhum outro caso em que uma assembleia legislativa estadual — que é confrontada com uma decisão dos tribunais federais que a acusa de diluir ilegalmente votos das minorias, e que é instruída a criar um novo distrito com mais oportunidades para essas minorias — tenha respondido com a aprovação de um novo mapa que o próprio estado admite não incluir esse distrito", disseram os juízes nesta terça-feira.

A decisão foi aprovada por unanimidade, num painel composto por um juiz nomeado pelo ex-presidente dos EUA Bill Clinton e por dois juízes nomeados por Donald Trump.

O processo da delimitação dos sete distritos eleitorais do Alabama passa agora para uma comissão independente nomeada pelo tribunal e composta pelo advogado Richard Allen, do Alabama, e por um cartógrafo e demógrafo da Califórnia, David Ely.

Processo contencioso

Como é habitual nos EUA a cada dez anos, os legisladores do Alabama e dos outros 49 estados norte-americanos actualizaram as configurações geográficas dos respectivos distritos eleitorais após o censo de 2020, para o período entre as eleições de 2022 e o censo de 2030.

No caso do Alabama, as flutuações demográficas registadas entre 2010 e 2020 não levaram a mudanças no número de distritos (sete), mas deviam, segundo os tribunais, reforçar a influência do eleitorado negro na eleição de congressistas para a Câmara dos Representantes dos EUA.

Em finais de 2021, o Alabama aprovou um novo mapa que mantinha uma parte significativa da população negra concentrada num único distrito, apesar de representar 27% do total no estado. O mapa foi reprovado pelo tribunal federal do Alabama em 2022, mas acabou por ser usado nas eleições desse ano, depois de o Supremo Tribunal ter adiado uma decisão final para 2023.

Foi com esse novo mapa que o Partido Republicano garantiu a eleição de seis congressistas contra apenas um do Partido Democrata, no distrito 7 — o único de maioria negra e o único onde Joe Biden recebeu mais votos do que Donald Trump na eleição presidencial de 2020.

Já depois da decisão do Supremo Tribunal, os legisladores do Partido Republicano aprovaram um novo mapa em que a percentagem de eleitores negros desceu de 55% para 51% no distrito 7, e em que o eleitorado negro aumentou de 31% para 40% no distrito 2.

Além da diminuição da maioria negra no distrito 7, a subida para 40% no distrito 2 não aumenta de forma significativa as hipóteses de eleição de um candidato que não seja apoiado pelo Partido Republicano — segundo os resultados da eleição presidencial de 2020, 64% dos eleitores do distrito 2 votaram em Trump.

A delimitação geográfica dos distritos eleitorais nos vários estados norte-americanos é importante porque é neles que são eleitos os congressistas para a Câmara dos Representantes dos EUA e em que se decide o equilíbrio de poder entre o Partido Republicano e o Partido Democrata nas assembleias legislativas estaduais.

No caso do Alabama, se o mapa definitivo vier a incluir dois distritos de maioria negra, é provável que o Partido Democrata ganhe mais um congressista em 2024, numa luta renhida pela maioria na Câmara dos Representantes.