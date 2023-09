Um ano de Carlos III: só um terço dos jovens britânicos apoia a família real

Aproxima-se o primeiro aniversário de reinado de Carlos III e a monarquia continua a não reunir consenso entre os mais jovens. Apenas três em cada dez jovens britânicos consideram a família real positiva para o Reino Unido, diz a nova sondagem da YouGov, apresentada no início desta semana.

A maioria dos jovens entre os 18 e os 24 anos confessou ter uma opinião negativa sobre o soberano, que assinala esta semana o primeiro aniversário de reinado — Isabel II morreu a 8 de Setembro de 2022 —, com 52% a dizer mesmo que não apoia Carlos III. Os dados revelam-se preocupantes, uma vez que nos últimos três anos o apoio da geração Z à monarquia continua a cair.

Desde 2020, com a partida de Harry e Meghan e com o escândalo de abusos sexuais do príncipe André, que os mais jovens têm duvidado da continuidade da monarquia. A nova sondagem diz que pouco mais de um terço (37%) quer manter o regime, enquanto 40% preferia eleger um chefe de Estado.

Contudo, nem tudo é mau. Actualmente 62% dos britânicos em geral diz querer manter a monarquia, com apenas 26% a dizer que preferia uma eleição. Já 11% diz-se incerto quanto à melhor opção. Quando se analisa a faixa com mais 65 anos, a percentagem de apoio sobe para 80%.

São também estes que mais argumentam o seu apoio com as vantagens económicas da família real — 75% acha que a monarquia é vantajosa para as contas do país. Por outro lado, 47% dos mais jovens considera que os Windsor são prejudiciais para a economia do Reino Unido.

Em 2012, lembra o The Telegraph, três quartos dos jovens entre 18 e 24 anos apoiava a monarquia. O futuro está nas mãos dos príncipes de Gales, William e Kate, que continuam a ser os membros mais populares da família, com 72 a 74% de aprovação entre todas as faixas etárias.

Já o rei, apesar do decréscimo de popularidade entre os mais jovens, mantém o apoio de 60% dos britânicos — salientam o bom trabalho que tem feito no último ano. A percentagem tem oscilado pouco nestes 12 meses, entre os 58 e os 60%, com o pico de popularidade a registar-se na sequência da morte de Isabel II — 63% de aprovação.

A popularidade de Harry e Meghan continua bem abaixo, com apenas 31% dos inquiridos a demonstrar apoio aos duques de Sussex. Ainda pior é o cenário para o príncipe André, que agrada apenas a 6% dos britânicos. Já a princesa Ana é a figura que se mantém mais constante, reunido a mesma taxa de aprovação de William e Kate.