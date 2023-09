Imobiliária chinesa evita incumprimento a horas do fim do prazo

O agravamento do sentimento de crise no mercado imobiliário chinês foi esta terça-feira evitado com o pagamento, a poucas horas do fim do prazo para a declaração de incumprimento, dos juros em dívida por parte da Country Garden, uma importante empresa do sector na maior economia asiática.

A imobiliária chinesa tinha falhado, no passado dia 6 de Agosto, o pagamento de juros das suas obrigações denominadas em dólares no valor de 22,5 milhões de dólares, tendo nessa altura entrado no período de graça de 30 dias dado normalmente às empresas para evitar a declaração de incumprimento pelos investidores internacionais.

De acordo com informações obtidas pela agência Reuters, a Country Garden conseguiu agora, a poucas horas do fim do período de graça, amortizar o pagamento dos juros em falta, propondo ao mesmo tempo aos seus credores o prolongamento do prazo para o pagamento de diversas obrigações, num valor superior a 1000 milhões de dólares.

A demora no pagamento de um valor relativamente pequeno de juros e o pedido de extensão do prazo para amortizar o resto da dívida revela as dificuldades sentidas neste momento pela empresa imobiliária chinesa, mas, ainda assim, o pagamento feito agora evita danos ainda maiores à credibilidade do sector que resultariam de uma declaração de incumprimento.

O sector imobiliário chinês, que representa cerca de um quarto do total da economia, encontra-se há vários meses numa situação de grande fragilidade. A partir de 2021, as autoridades chinesas, tentando travar o agravamento dos níveis de endividamento no sector e a acumulação de uma bolha especulativa nos preços dos imóveis, deu início a uma política de contenção na concessão de crédito. Esta política colocou em dificuldades diversas empresas.

Nos últimos meses, o forte abrandamento da economia, com o risco de entrada da China num cenário de deflação, tornou a situação no sector ainda pior. Esta terça-feira, um indicador de actividade no sector dos serviços na China registou o nível mais baixo dos últimos oito meses, confirmando o cenário de perda de confiança a que se assiste neste momento na economia.

O receio de entrada numa crise económica grave tem levado a que as autoridades lideradas por Xi Jinping a, nos últimos meses, inverter o caminho da sua política económica e a lançar algumas medidas de estímulo que incluem uma nova abertura ao acesso ao crédito.

Depois da tensão vivida ao longo do último mês, o pagamento agora efectuado pela Country Garden, que registou um prejuízo recorde na primeira metade deste ano e que tem ainda mais 162 milhões de dólares de pagamentos a credores para efectuar até ao final de 2023, dá uma maior esperança aos investidores de que as autoridades chinesas estejam dispostas a segurar as empresas do sector, evitando uma sucessão de declarações de insolvência com efeitos nos mercados financeiros internacionais.