Todos à disposição de Roberto Martínez para a Eslováquia

Roberto Martínez contou, esta terça-feira, com os 24 seleccionados no segundo treino de Portugal, que prossegue a preparação para o compromisso com a Eslováquia, em Bratislava, na próxima sexta-feira, referente à quinta jornada do Grupo J de apuramento para a fase final do Campeonato da Europa de 2024, que Portugal lidera com 12 pontos.

No primeiro treino realizado na Cidade do Futebol, Roberto Martínez não contou com uma dezena de jogadores, tendo Diogo Costa, Ruben Dias, Pedro Neto, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, por exemplo, realizado trabalho de recuperação.

Agora, com toda a gente e ainda o guarda-redes Louis Nascimento (PSG) dos sub-20, Portugal cumpriu mais uma sessão de treino com o objectivo de distanciar-se de Eslováquia e Luxemburgo (o segundo adversário, que Portugal recebe dia 11 no Algarve) para dar um passo importante rumo ao apuramento. A Eslováquia é segunda, com 10 pontos, seguida do Luxemburgo, com sete.

Bósnia Herzegovina e Islândia somam três pontos, enquanto o Liechtenstein ainda não pontuou num grupo liderado por Portugal, que soma quatro triunfos e terá de garantir um dos dois primeiros postos para ter acesso directo à fase final do Euro2024.

Disso mesmo deu conta Vitinha. O médio do PSG sublinhou que Portugal pode ficar perto do apuramento caso vença os próximos dois jogos e assumiu que o fecho do mercado de transferências dá outra tranquilidade aos jogadores.

A preparar tudo para conseguir as vitórias que queremos! #VesteABandeira pic.twitter.com/3Dse6PJvLw — Portugal (@selecaoportugal) September 5, 2023

"Ficamos mentalmente tranquilos após o fecho do mercado. Temos o jogo na Eslováquia, talvez o maior desafio até agora. Se vencermos, ficaremos apenas a um ponto de garantir a qualificação”, concluiu Vitinha.