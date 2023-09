Mais de 6 mil milhões de toneladas de areia são extraídas dos oceanos todos os anos

O observatório da ONU, o Marine Sand Watch, vigia a actividade de extracção de areia e outros sedimentos no ambiente marinho, como o apoio da inteligência artificial e outros sistemas que permitem identificar as operações dos navios de dragagem. De acordo com o relatório divulgado nesta terça-feira, "a indústria de dragagem marinha está a extrair 6 mil milhões de toneladas por ano, o equivalente a mais de 1 milhão de camiões basculantes por dia". A intensa actividade está longe de ser inócua e tem um impacto significativo na biodiversidade e nas comunidades costeiras, avisam.

O Marine Sand Watch estima que entre 4 e 8 mil milhões de toneladas de areia e outros sedimentos são dragados todos os anos no ambiente marinho e costeiro. Além disso, os dados analisados sobre a actividade durante os anos entre 2012 e 2019 mostram que a escala da dragagem está a aumentar.

"Estamos a aproximar-nos da taxa de reposição natural de 10 a 16 mil milhões de toneladas por ano, necessária aos rios do mundo para manter a estrutura e a função dos ecossistemas costeiros e marinhos", confirmam os especialistas, que admitem estar especialmente preocupados com as regiões onde a dragagem é mais intensa e "a extracção já ultrapassa substancialmente o orçamento de sedimentos da terra para o mar".

A escala dos impactos ambientais das actividades mineiras e de dragagem em mar raso é alarmante, incluindo a biodiversidade, a turbidez da água e os impactos sonoros nos mamíferos marinhos. Pascal Peduzzi, director do GRID-Genebra no PNUA Pascal Peduzzi, director do GRID-Genebra no PNUA

Fora do radar desta plataforma de dados ficam, no entanto, as operações de extracção artesanal e de muito pequena escala ao longo das costas muito pouco profundas, apesar da sua intensidade em algumas regiões. Ainda assim, o observatório recolhe informações sobre "as áreas utilizadas para a extracção de areia (concessões de areia), as áreas de dragagem de capital e de manutenção, os portos/centros de comércio de areia, o número de navios e operadores e a extracção de sedimentos e outros tipos de actividades por países com zonas económicas exclusivas".

"A nova plataforma de dados, Marine Sand Watch, acompanha e monitoriza as actividades de dragagem de areia, argila, silte, cascalho e rocha no ambiente marinho mundial, incluindo pontos críticos como o mar do Norte, o Sudeste Asiático e a Costa Leste dos Estados Unidos", explica o comunicado de imprensa divulgado nesta terça-feira. Desenvolvida pelo GRID-Genebra, um centro de análise do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA), a plataforma utiliza os sinais do sistema de identificação automática (AIS) dos navios e a inteligência artificial (IA) para identificar as operações dos navios de dragagem.

i-video

Abrem-se falhas nas nossas defesas naturais

A areia e gravilha que se roubam ao fundo dos mares são fundamentais para várias actividades de construção. Porém, esta barreira tem uma função e a sua remoção ou diminuição representa uma ameaça para as comunidades costeiras. Os efeitos podem sentir-se numa quebra das naturais defesas costeiras face à subida do nível do mar, que também atenuam os danos causados por tempestades. A barreira desta areia marinha apoia ainda outros mecanismos de defesa garantidos pelas infra-estruturas energéticas ao largo, como as turbinas eólicas ou as turbinas das ondas.

"A extracção de areia põe em risco os ecossistemas costeiros e dos fundos marinhos, incluindo a biodiversidade marinha afectada pela turbidez da água e pelas alterações na disponibilidade de nutrientes e pela poluição sonora. A extracção costeira ou próxima da costa pode também afectar a salinização dos aquíferos e o futuro desenvolvimento turístico", referem os investigadores.

Este tipo de actividade não está sujeito a nenhuma norma ou orientação comum. "As práticas internacionais e os quadros regulamentares variam muito. Alguns países – incluindo a Indonésia, a Tailândia, a Malásia, o Vietname e o Camboja – proibiram a exportação de areia marinha nos últimos 20 anos, enquanto outros não dispõem de qualquer legislação e/ou de programas de monitorização eficazes", constatam os autores do relatório do Marine Sand Watch.

É preciso reforçar a monitorização da extracção e utilização da areia, reclamam os investigadores, que recomendam ainda que se proíba a extracção de areia nas praias e que se estabeleça uma norma internacional sobre esta actividade no ambiente marinho.

Escala alarmante

"A escala dos impactos ambientais das actividades mineiras e de dragagem em mar raso é alarmante, incluindo a biodiversidade, a turbidez da água e os impactos sonoros nos mamíferos marinhos", afirma Pascal Peduzzi, director do GRID-Genebra no PNUA, citado no relatório."Estes dados assinalam a necessidade urgente de uma melhor gestão dos recursos de areia marinha e de reduzir os impactos da extracção mineira em águas pouco profundas", acrescenta o responsável, deixando ainda um desafio: "O PNUA convida todas as partes interessadas, os Estados-membros e o sector da dragagem a considerarem a areia como um material estratégico e a iniciarem rapidamente conversações sobre a forma de melhorar as normas de dragagem em todo o mundo."

Para já, a equipa do observatório pretende, pelo menos, melhorar a sua parte nesta tarefa. Assim, notam, o plano é "aperfeiçoar ainda mais os dados e desenvolver uma nova versão da plataforma para poder avançar para uma monitorização quase em tempo real e melhorar a capacidade de detecção para perto de 100% das embarcações de dragagem, e para diferenciar melhor as classes de embarcações e as actividades relacionadas".

O trabalho do PNUA/GRID-Genebra surge na sequência de uma resolução da Assembleia das Nações Unidas para o Ambiente no sentido de reforçar os conhecimentos científicos, técnicos e políticos no que respeita à areia e de apoiar políticas e acções globais relativas à sua extracção e utilização ambientalmente correctas.