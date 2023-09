Tribunal Constitucional decide que Chega pode candidatar-se às regionais da Madeira

Partido ADN e um militante madeirense alegam que a decisão do TC de anular convenção do Chega de Janeiro torna nulas as decisões da actual direcção, incluindo nomeação de candidatos.

O Tribunal Constitucional (TC) decidiu que o Chega pode candidatar-se às eleições legislativas regionais da Madeira que se realizam a 24 de Setembro. Os juízes do Palácio Ratton recusaram os recursos apresentados pelo partido ADN - Alternativa Democrática Nacional e um militante do Chega Madeira que alegavam que a decisão do TC que anulou a convenção do partido em que foram eleitos os órgãos nacionais tornava também nulas as nomeações dos candidatos às eleições madeirenses feitas pela direcção nacional.

Tanto o militante madeirense Gregório Alves Teixeira como o ADN contestavam a decisão do Tribunal do Funchal que aceitara a candidatura do Chega às regionais da Madeira e indeferira a reclamação que ambos tinham feito da admissão da lista.

O tribunal madeirense considerou que o militante não tinha legitimidade para impugnar as suas decisões de admissão no processo eleitoral. E respondeu ao ADN que, no processo de admissão de candidaturas, o juiz se cinge à apreciação de "eventuais irregularidades processuais" e não implica a análise da jurisprudência sobre o partido.

O presidente do partido irá pronunciar-se sobre a decisão esta tarde. Quando foram conhecidas as reclamações do ADN e do militante madeirense ao Tribunal do Funchal, André Ventura mostrara-se confiante de que o Chega não seria impedido de concorrer às legislativas regionais, e em meados de Agosto, quando o TC insistira na decisão de considerar nula a convenção do partido realizada em Janeiro, o presidente do partido disse que iria recorrer para as instâncias europeias.

Em meados de Julho, o Constitucional considerou procedente um pedido de impugnação da militante o pedido de impugnação foi feito pela militante n.º 3, Fernanda Marques Lopes, e declarou "inválida" a decisão tomada pelo conselho nacional do partido, em reunião realizada em Dezembro, de convocar a última reunião magna extraordinária de Santarém e aprovar os respectivos regulamentos eleitoral e de funcionamento. Na base do pedido da militante estava o facto de a convocatória para a reunião da comissão nacional, ter sido feita pela Mesa Nacional do partido, órgão que não existe na estrutura do Chega.

O TC acabou por lhe dar razão porque a militante havia reclamado junto do órgão de jurisdição do partido mas este nunca lhe deu qualquer resposta, como consta das obrigações dos estatutos. E voltou a reafirmar a sua decisão um mês depois, em resposta ao pedido de impugnação que o Chega entregou ao tribunal.

Entretanto, o partido decidiu convocar uma nova convenção nacional (a sexta em quatro anos) e eleições para todos os órgãos, tendo André Ventura logo anunciado que é candidato à liderança mais uma vez. Em entrevista à SIC há duas semanas, para além de criticar a "tendência partidária" dos juízes do Tribunal Constitucional por serem nomeados por PS e PSD e de se queixar de "perseguição política" ao seu partido, Ventura deixou também várias farpas aos militantes que contestam a sua liderança mas "se escondem" atrás das redes sociais ou de processos nos tribunais.