Madeira: PSD não quer acordos com “centralistas” do Chega e PS apela ao voto útil

Com as eleições regionais à porta, o PSD procura mostrar a obra feita, o PS alerta para os indicadores sociais e a IL admite uma “viabilização de políticas” sem acordos.

A menos de três semanas para as eleições, o ritmo da pré-campanha para as regionais da Madeira começa a acelerar. No terreno, em várias iniciativas, o PSD procura mostrar a obra feita e demarcar-se do Chega. O PS puxa pelo voto útil e desvaloriza as críticas internas. A oposição, de modo transversal, alerta para os indicadores sociais e para a necessidade de existir alternância na região liderada pelo PSD desde 1976.