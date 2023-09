Propaganda eleitoral: uma clarificação que se justifica

Amputar uma parcela importante do povo de aceder à informação necessária para exercer a democracia será sempre um retrocesso.

Com certeza já se terá deparado com um aparente contrassenso. Os mesmos que pacificamente admitem e usufruem da publicidade comercial nos espaços públicos, que ignoram todo o tipo de propaganda a iniciativas culturais, religiosas ou outras erguem-se, bastante indignados e, alguns, de ânimo censório, contra a exibição nesse mesmo espaço de propaganda política.

Ora, a propaganda política e, muito especialmente, a propaganda eleitoral é um pilar essencial da existência e do correto funcionamento de um Estado democrático, um Estado de escolhas pelos cidadãos que, obviamente, carecem da informação necessária para optar em consciência.

É por isso que em particular esta, a propaganda eleitoral, merece referências e proteção especial na Constituição da República e nas leis eleitorais – destruir propaganda eleitoral afixada, por exemplo, é crime público independentemente do dano concreto que o ato de destruição provoque.

A desilusão, o mero desinteresse ou mesmo a rejeição da atividade política ou do modelo de Estado não justificam, por si só, qualquer tipo de limitação de princípio à propaganda política quando a convivência em sociedade, em dado momento, assenta no consenso e rejeita a violência na construção das opções que expressam a vontade coletiva.

A propaganda, enquanto forma organizada e intensa de expressão do pensamento, não está sujeita a qualquer tipo de autorização ou licenciamento e, se o seu exercício conflitua com direitos constitucionalmente protegidos, aí estão os tribunais para dirimir as divergências.

Outro que fosse o quadro seria repescar o que se escreveu na Constituição de 1933: "Leis especiais regularão o exercício da liberdade de expressão do pensamento , de ensino, de reunião e de associação, devendo, quanto à primeira, impedir preventiva ou repressivamente a perversão da opinião pública na sua função de força social (…)" [n.s.].

É isso que queremos? Que alguém no poder, a partir da sua verdade e com a sua força, impeça preventiva ou repressivamente a perversão da opinião pública na sua função de força social para que, designadamente, nenhum outro com outras ideias e valores o possa substituir?

E ficamos assim, cada um faz o que quer e como quer, sem respeitar nada nem ninguém? Claro que não: há proibições taxativas, poucas, mas claras – de promover o racismo e a xenofobia, quanto ao conteúdo, por exemplo, ou de afixar (quer dizer, colar, prender fisicamente) propaganda em monumentos nacionais e outros espaços e elementos específicos.

“Ah! Mas aqui é feio!”, “Ali, é incómodo!” defende quem se opõe à presença de propaganda eleitoral. Outro dirá, com outro gosto, que, afinal não é assim tão feio, ou que até é bonitinho, ou que foi o feio que lhe chamou a tenção para uma ideia útil. Ou que não incomoda assim tanto, que coisas há que o incomodam, a ele, bem mais e não é por isso que acha que devem ser proibidas.

À Comissão Nacional de Eleições cabe garantir que as candidaturas a qualquer eleição possam fazer propaganda, desenvolver as suas campanhas nas melhores condições e de acordo com os princípios constitucionais e as normas legais aplicáveis. É uma das suas principais missões.

Por isso se tem oposto, sistematicamente, às tentativas de limitação dessa atividade pelas autoridades administrativas, incluindo as que integram ou constituem órgãos eletivos.

Claro que haverá sempre quem defenda que, hoje, vivemos outros tempos: ele é a imagem em casa, ele é o digital – o espaço mediático, em geral, substitui com vantagem os canais tradicionais de transmissão das mensagens, dizem para sustentar que outras formas de expressão podem ser limitadas sem perigo para a democracia e para a sociedade.

Pois, mas não para todos os mensageiros com iguais possibilidades, nem de igual forma também para todos aqueles a quem a mensagem se destina, ou os milhares de lares com TDT têm o mesmo acesso à informação que os outros milhares ligados por cabo? E o digital para quantos?

Há quem sustente formas de governo que não passam pela democracia, outros, formas de democracia limitada. A história das democracias, porém, revela uma dimensão inegável – a do alargamento progressivo da sua base, do demos (o povo). Amputar uma parcela importante do povo de aceder à informação necessária para exercer a democracia será sempre um retrocesso.