Espanha ao rubro

As jogadoras da selecção de Espanha ganharam o Mundial de futebol com mestria e justiça. Mas, eis que surge um beijo na boca numa jogadora, dado pelo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol(!), e o caldo entornou-se todo...

A comunicação social espanhola, no mundo e cá respaldou este (quase) abuso sexual, mais do que propriamente a primeira célebre conquista do troféu por “nuestras hermanas”.

Aqui, mais do que a guerra na Ucrânia, a insanidade mental, a inflação, a falta de habitação social, o desemprego e a precariedade, a corrupção sem condenados e por aí adiante. Se bem que a jogadora visada, Hermoso, através dos vários vídeos/reportagens pareceu que se pôs ligeiramente a jeito.... O dirigente deve ser afastado.

“Desencanta-me” o papel de vítimas das mulheres, atendendo a que não são as afegãs nem as árabes de burka nem as massacradas pelo alcoolismo e nem pelo défice de saúde mental dos maridos, as maiores vítimas. O ‘Me too’ chegará a Espanha e bem!

O que mexe com os nervos de muita, muita boa gente é a “a marabunta vaginal”, parafraseando Natália Correia – a imortal!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Especulando

Se especular ainda é livre e permitido pela correcção política e pela onda mediática, então eu especulo. E pergunto-me se neste caso-escândalo do beijo à jogadora da selecção espanhola em vez de ser um (escasso e rápido) beijo entre um homem hetero e uma mulher hetero (presumivelmente em ambos) tivesse sido o mesmo (escasso e rápido) beijo entre uma jogadora e outra jogadora ou entre uma treinadora e a jogadora ou entre um treinador e o árbitro ou entre quaisquer outros dois seres do mesmo sexo, heteros ou não heteros, teria havido o escândalo e as punitivas medidas a que que se assiste(iu)? Eu sei qual a minha resposta, qual será a vossa? Acrescento que, na minha opinião, livre como sempre a quero, este beijo ainda vai no adro e muita coisa ainda virá a saber-se sobre os quês e os porquês desta estória mal contada. Os próximos ‘episódios’ dirão se tenho razão.

Jorge Mónica, Parede

A viagem

I - Saí da linha de montagem humana – do ventre de minha mãe – a 17 de Outubro de 1943 – num conjunto de cinco irmãos.

Como fui o primeiro a sair da linha, parece-me que tive mais dificuldade a adaptar-me ao piso e a outras contrariedades de fabrico.

A minha manutenção corporal tem seguido as normas contidas no livro de revisões da OMS. Mas nem sempre fielmente bem conseguido, com alguns remedeios.

Hoje, com 80 anos de jornada, penso não ser já um calhambeque, mas para lá caminho.

Já tive de fazer alguns ajustamentos aos órgãos internos e externos da máquina, havendo um que se negou de vez a cumprir a sua tesa missão. Foi um ar que se lhe deu.

Que interessa contemplar-se uma bela bandeira, se já não há mastro condigno para a içar?

II - Tenho viajado muito, não viajando, pelo que o planeta Terra tem sido, por mim, extremamente poupado.

Beijo a Terra, como Adão beijou a Eva, sem que haja alguém que me chame machista ou tarado sexual, apesar de gostar e amar muito o sexo oposto.

Há quem, hipocritamente, use óculos fumados, a fim de evitar ser traído pelo seu oculto olhar libidinoso.

Na minha peregrinação terrena, uso, quase de início, uma locomoção híbrida, como se vão aperceber.

Corporalmente, viajo pouco, pelo que a minha pegada poluidora é ínfima; quase virgem.

Neste caso concreto, de viajar fisicamente, a minha velocidade de cruzeiro tem sido feita muitíssimo abaixo da velocidade do som: ninguém dá por mim; passo despercebido.

Já viajar com a mente, é o que se pode dizer na gíria: “É o fim da macacada.”

Jamais alguém poderá suster os meus pensamentos, pois viajo sempre nos limites da velocidade da luz.

E tenho tido sorte: tenho visto sempre uma luz ao fundo do túnel, mesmo após algumas intervenções cirúrgicas de pouca monta, digo eu.

Todavia, nem tudo, como já se aperceberam, ficou bem reparado, de modo a comportar-me como quando era jovem, com o viço à flor da pele.

José Amaral, Vila Nova de Gaia