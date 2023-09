Do alvo legítimo ao crime de guerra: a insustentável leveza da (in)distinção

Liza Dmitrieva, uma criança ucraniana de quatro anos com síndrome de Down, perdeu a vida em julho do ano passado, vítima de um bombardeamento russo na cidade de Vinnytsia. Nessa ocasião, para além de Liza, os mísseis lançados pela Federação Russa provocaram a morte de vinte e duas pessoas, entre as quais duas (outras) crianças, deixando feridas várias dezenas — todas elas (aparentemente) civis.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt