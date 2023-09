Os passos de volta

O Carlos foi crescendo ao mesmo tempo que crescia também a violência no lar, enquanto ele aprendia a andar e a falar, as circunstâncias da vida faziam-no cair e gritar, e depois, ano após ano, a engolir os gritos, impotente, transformando-o numa testemunha muda da violência que lhe cabia a si e à mãe, um rapaz silencioso no meio da tempestade do seu quotidiano.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt