Mathieu Kassovitz gravemente ferido em acidente de moto

O realizador de O ódio estava numa aula de condução de moto quando perdeu o controlo do veículo e sofreu uma queda. Apesar dos ferimentos graves, não corre perigo de vida.

O actor e realizador Mathieu Kassovitz, célebre pela participação no filme O fabuloso destino de Amélie, teve um acidente de moto em Paris, este domingo, que o deixou gravemente ferido mas fora de perigo, escreve o Le Monde.

Kassovitz estava a ter aulas de condução de mota num autódromo, em Essone, quando perdeu o controlo do veículo e sofreu uma violenta queda. O acidente foi testemunhado por uma das filhas que seguia, de acordo com o Le Parisien, citado pelo Guardian, numa mota atrás, com o instrutor de condução.

O actor e realizador de 56 foi transportado para o hospital de Kremlin-Bicêtre. Segundo a AFP, tem "lesões graves no tornozelo e na pélvis". O canal francês BFMTV dá também nota da existência de um traumatismo craniano.

Segundo o Guardian, o actor confessou em 2019 ser apaixonado por motas, apesar de se considerar mais "intelectual" do que um homem do desporto.

Mathieu Kassovitz ganhou maior notoriedade em 1995 quando realizou o filme O ódio, que retratava confrontos entre um grupo de jovens e a polícia francesa e explorava temáticas como o racismo e as desigualdades económico-sociais. O filme valeu-lhe o prémio de melhor realizador no Festival de Cannes, em 1995.

Como actor, foi na pele de Nino Quincampoix, amor de Amélie, no filme de 2001, que se tornou mais conhecido do grande público. Recentemente, participou em Visions, filme que estreou há cerca de duas semanas no Festival de Cinema Francófono de Angoulême e deverá chegar às salas de cinema francesas a 6 de Setembro.