Sergio Ramos regressa ao Sevilha 18 anos depois

Internacional espanhol estava sem clube, tendo recusado propostas da Arábia Saudita, Turquia e EUA desde que saiu do PSG.

O futebolista internacional espanhol Sergio Ramos consumou esta segunda-feira o regresso ao Sevilha, 18 anos depois de ter deixado o clube para rumar ao Real Madrid, anunciou o actual último classificado da Liga espanhola de futebol.

O defesa central de 37 anos assinou um contrato de uma temporada com os "nervionenses", após ter cumprido duas épocas como jogador do Paris Saint-Germain.

Ramos, 180 vezes internacional A por Espanha, tendo sido campeão do mundo e da Europa, regressa ao clube que o formou, pelo qual actuou em 49 partidas, em duas épocas, antes de sair para o Real Madrid, onde conquistou praticamente todos os troféus.

Cinco títulos de campeão de Espanha, quatro da Liga dos Campeões, quatro Mundiais de clubes e duas Ligas francesas são os destaques do palmarés do central, duas vezes campeão europeu (2008 e 2012) e uma vez campeão do mundo (2010) pela "Roja", de que é recordista de internacionalizações.

As negociações para que Sergio Ramos - que era um jogador livre, dispensando a inscrição até ao fecho oficial do mercado - voltasse ao Estádio Sánchez Pizjuán foram céleres, dado o prazo limite para a inscrição na Liga dos Campeões, que expira esta noite.

O treinador dos andaluzes, José Luis Mendilibar, pretendia um central experiente, vaga que permaneceu em aberto após a data limite para transferências, e Ramos foi a solução ideal, depois de o defesa ter recusado algumas propostas, dos sauditas do Al Ittihad, do Galatasaray e da MLS.

“Este é um dia muito especial para mim, muito emocionante. Por fim regresso a casa e anseio pelo momento de voltar a vestir a camisola do Sevilha”, disse, pedindo desculpa por qualquer ofensa do passado.