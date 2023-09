Ruben Dias: “Temos capacidade para tornar as coisas mais fáceis”

Defesa do Manchester City vê chamada de João Félix e João Cancelo como uma decisão do treinador que não é novidade nem sinal de um grupo fechado na selecção nacional.

A selecção portuguesa iniciou esta segunda-feira a preparação para o duplo compromisso com Eslováquia e Luxemburgo, segundo e terceiro classificados do Grupo J de qualificação para o Campeonato da Europa que Portugal lidera com quatro vitórias em quatro encontros.

A terceira ronda de apuramento, depois dos triunfos recentes na Islândia (0-1) e ante a Bósnia e Herzegovina (3-0), em Junho, assume carácter importantíssimo dada a possibilidade de Portugal cavar um fosso classificativo para os dois rivais pontualmente mais próximos, em especial a Eslováquia (a dois pontos).

Para abordar esta dupla missão, Ruben Dias, defesa do Manchester City, o primeiro jogador dos 24 convocados da selecção a responder às questões dos Media, reconheceu os obstáculos que Portugal enfrenta num "grupo difícil", defendendo que a selecção nacional "tem a capacidade de tornar as coisas mais fáceis" nestes dois jogos "muito importante para o desfecho da competição".

Com a discussão em torno das escolhas de Roberto Martínez na ordem do dia, Ruben Dias vê com naturalidade a chamada de elementos como João Félix e João Cancelo, independentemente da utilização nos respectivos clubes.

"Não é um grupo fechado. É um espaço de selecção. Sempre foi assim. A porta está aberta a entradas e saídas... E as decisões cabem ao treinador. Mas podemos ver pela história que, por vezes, mesmo que um jogador não esteja a jogar tanto no clube, pode acabar por ser convocado. A própria história diz-nos que isso por vezes acontece", disse Ruben Dias.

A contratação de Matheus Nunes pelo Manchester City sugere que no futuro possam ser criadas dinâmicas no clube, onde actua ainda Bernardo Silva, que favoreçam a selecção. Mas Ruben Dias prefere falar do presente e sublinhar a chegada de mais um português a um dos melhores clubes do Mundo. Sobre o impacto na selecção, "só o futuro dirá. Não é o momento certo para estar a imaginar coisas", assume.

A ausência de Pepe, lesionado, oferece a Ruben Dias o papel de líder que o defesa rejeita.

"Já aconteceu outras vezes. Infelizmente faz parte. Mas vamos ser capazes de assumir essa liderança todos juntos", reagiu, reservando uma palavra à possível quebra de rendimento de jogadores como Cristiano Ronaldo e Otávio, oriundos da Liga saudita, sem a competitividade das europeias.

"Já comentei essa questão. O futebol mais competitivo do Mundo continua a ser o europeu. Mas existe um aumento competitivo na Liga saudita, fruto da aposta. Confesso que não acompanho o futebol saudita e assisti a um ou dois jogos, quando muito. Não tenho conhecimento suficiente para comentar".

Treino para 14

Roberto Martínez orientou, na Cidade do Futebol, um treino em que participaram 14 jogadores: os guarda-redes Rui Patrício, José Sá e Diogo Pinto (sub-20); os defesas João Cancelo, Toti Gomes, António Silva e Danilo Pereira; os médios João Palhinha, Rúben Neves, Bernardo Silva e Otávio, e os avançados João Félix, Rafael Leão e Gonçalo Ramos, tendo os restantes jogadores realizado trabalho de recuperação.

Portugal defronta a Eslováquia, na sexta-feira, dia 8, em Bratislava, e recebe o Luxemburgo, a 11 de Setembro, no Algarve.