Liga vai pedir abertura de inquérito ao FC Porto-Arouca

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou nesta segunda-feira que irá solicitar a abertura de um processo de inquérito aos órgãos competentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na sequência do incidente com o VAR registado no jogo entre FC Porto e Arouca, no domingo.

O encontro, que terminou empatado (1-1), ficou marcado por um período de 14 minutos em que o sistema de comunicação com o árbitro esteve inoperacional. Durante esse período, foi avaliado um lance de grande penalidade e revertida a decisão sem que o árbitro principal pudesse ver as imagens no ecrã. Um incidente que levou o FC Porto a anunciar a intenção de protestar a partida.

"Na sequência dos factos ocorridos durante o FC Porto-FC Arouca, referente à 4.ª jornada da Liga Portugal Betclic, após recepção, esta segunda-feira, da explicação do Conselho de Arbitragem sobre falha no sistema de VAR no Estádio do Dragão, e confrontada com os factos descritos no relatório dos Delegados da Liga Portugal nomeados para o jogo, a Liga Portugal informa que solicitará ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a instauração de um processo de inquérito para averiguar os motivos que causaram a mesma, de forma a que se possam apurar responsabilidades sobre o sucedido", explica a direcção da LPFP, em comunicado.