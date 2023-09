Terça na TV: da rentrée política aos Filhos do Caos

Os Substitutos e A Ascensão dos Animais são outros destaques do dia.

CINEMA

Bem-vindo ao Norte

Cinemundo, 17h

Esta comédia de Dany Boon fica na história das bilheteiras como um dos maiores sucessos de sempre nos cinemas franceses. Philippe Abrams (Kad Merad) é director dos correios de Salon-de-Provence. Para satisfazer a mulher, Julie (Zoé Félix), que lhe faz a vida negra, tenta conseguir transferência para a Côte d’Azur. Mas o processo corre-lhe mal e acaba por ir parar a uma pequena aldeia no Norte.

Acontece que, para os sulistas, o Norte é o horror. Mas a verdade é que Philippe acaba por se surpreender ao descobrir um local acolhedor, com muitas pessoas simpáticas – especialmente o colega (e carrilhonista) Antoine. As verdadeiras peripécias começam quando a mulher, convencida de que ele está a viver num inferno e de que precisa de apoio, decide ir ter com ele.

O Primeiro Homem na Lua

AXN Movies, 21h10

Com assinatura de Damien Chazelle, baseia-se na obra em que o escritor James R. Hansen descreve os antecedentes da primeira viagem à Lua e a forma como a façanha mudaria a percepção da espécie humana. Ryan Gosling encabeça um elenco que conta também com Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stoll e Patrick Fugit. Dos quatro Óscares para que esteve nomeado, o filme arrecadou um, pelos efeitos visuais.

Os Substitutos

AXN, 23h44

Ano 2054. Cada indivíduo vive isolado no conforto de sua casa enquanto o seu substituto, um andróide com características humanas, interage em sociedade através de um sistema de controlo mental. Tom Greer (Bruce Willis) é um agente do FBI que investiga um homicídio insólito: um substituto é “assassinado” e o seu original, que deveria estar em casa a salvo, também morre.

O caso desencadeia uma investigação aos meandros da indústria tecnológica, uma vez que um dos principais objectivos do sistema era garantir a segurança física dos utilizadores. Agora, Greer terá de abandonar o seu próprio substituto, sair de casa e conferir por ele mesmo o que, num mundo de duplicidade, é verdadeiro e o que não passa de ilusão.

Adaptado da novela gráfica Surrogates, escrita por Robert Venditti e ilustrada por Brett Weldele, o filme é realizado por Jonathan Mostow.

Era Uma Vez na América

Fox Movies, 2h20

Sergio Leone disseca cinco décadas dos EUA, através do retrato violento de quatro amigos que passam da marginalidade de rua ao envolvimento no crime organizado. Destaque para a banda sonora de Ennio Morricone e para um elenco com Robert De Niro, Joe Pesci, James Hayden, William Forsythe, Elizabeth McGovern e James Russo.

INFORMAÇÃO

Especial Informação - As Incertezas do Novo Ano Político

RTP1, 21h58

Directo. A propósito da rentrée política, a jornalista Ana Lourenço conduz um especial que analisa questões ligadas à habitação, à inflação, à subida das taxas de juro, às lideranças na oposição e ainda à possibilidade de remodelação do Governo.

DOCUMENTÁRIOS

O Prémio do Silêncio

TVCine Edition, 15h40

Em 2017, a Academia Sueca foi abalada quando Jean-Claude Arnault, fotógrafo, figura proeminente da cena cultural sueca e marido de Katarina Frostenson, poeta feminista que integrava a Academia, foi acusado de abuso sexual. O escândalo, que aconteceu no pico do movimento #MeToo, é documentado nesta minissérie de quatro episódios. O primeiro par é emitido hoje; o segundo, amanhã, pelas 18h40.

A Ascensão dos Animais

Odisseia, 19h25

David Attenborough conduz uma viagem por mais de 500 milhões de anos de história. Em causa está a evolução – e o triunfo – dos vertebrados, na água, em terra e no ar, desde as primeiras espécies até ao surgimento do ser humano. A primeira parte, Do mar até ao céus, vai para o ar hoje; a segunda, O amanhecer dos mamíferos, daqui a uma semana.

Filhos do Caos

RTP2, 23h27

No rasto da II Guerra Mundial, milhões de crianças ficaram órfãs ou para sempre perdidas das suas famílias. O que lhes aconteceu? É o que procuram saber os realizadores Agnès Pizzini e Julien Johan. Recolheram imagens de arquivo e depoimentos de historiadores franceses, polacos e norte-americanos, para retratar esse episódio sombrio e menos conhecido dos escombros do conflito.