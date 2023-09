Novos concursos para directores dos museus nacionais abrem até final de Junho

Decreto que cria a empresa Museus e Monumentos de Portugal implica a cessação de mandato de todos os dirigentes, que se manterão no cargo até à conclusão do novo concurso.

Os decretos que criam a Museus e Monumentos de Portugal, E.P.E. (MMP), e o Património Público, I.P., as duas entidades que herdam as funções da extinta Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), foram publicados esta segunda-feira em Diário da República sem alterações de monta em relação à proposta de diploma enviada para apreciação a diversas entidades do sector.