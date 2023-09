Porto sem ambulâncias até às 20 horas por falta de técnicos, denuncia associação

Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica diz que a cidade está “privada das seis unidades de resposta detidas pelo INEM desde as 16 horas, situação que se vai manter até às 20 horas.

A Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica (ANTEM) denunciou este domingo, num comunicado, que a cidade do Porto está sem serviço de ambulâncias até às 20 horas deste domingo devido" à falta de técnicos" de emergência pré-hospitalar.

Em comunicado divulgado a ANTEM refere que adianta que a cidade está "privada das seis unidades de resposta detidas pelo Instituto Nacional de Emergência Médica" (INEM) desde as 16 horas.

"Este perigoso desatino coloca em causa não só o Direito à Saúde, como o Direito à Vida", lamenta a ANTEM, que responsabiliza o ministro da Saúde e ao Conselho Directivo do INEM pela situação pedindo a demissão de ambos.

"Infelizmente, já demonstraram a falta de competência para exercer as suas funções da forma justa e adequada às necessidades do país", lê-se no comunicado da ANTEM.