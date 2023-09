O efeito borboleta

A “borboleta” que bateu as asas na Eslovénia originou um furacão em Palmela. Tudo começou numa fábrica fornecedora do grupo Volkswagen, inundada pelas forças da natureza, que ficou impedida da fabricação de determinada peça indispensável à cadeia de produção. Sem a peça, nem solução alternativa, a Autoeuropa vai enviar para layoff alguns milhares dos seus trabalhadores.

Qualquer espírito menos avisado diria que o “sistema” está mal concebido, porque uma adversidade localizada se repercute de forma praticamente incontrolável em várias geografias, a milhares de quilómetros, levando prejuízos incalculáveis aos accionistas e aos PIB dos países afectados, que, na altura própria, certamente incentivaram os investidores.

A verdade, porém, é que a ocorrência só vem demonstrar a eficiência do “sistema”, como se pode comprovar pelo facto de esses prejuízos terem sido “devidamente” redireccionados para os trabalhadores, assim se poupando perdas aos detentores do capital. Se o “sistema” tivesse sido concebido para o bem comum, talvez a Volkswagen não se tivesse colocado numa situação de vital dependência de “uma peça”.

A maximização do lucro acaba por ser garantida pelos trabalhadores do grupo por esse mundo fora. E ainda se pensará que o “sistema” está mal concebido?

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

A ‘rentrée’ do PCP

A Festa do Avante! é a rentrée do PCP, muito diferente da dos restantes partidos.

Nela, entra quem quer: comunistas ou não. É, pois, uma festa aberta a todos, a fim de assistirem a concertos e outros diversos eventos artísticos, incluindo os ‘comes e bebes’, para finalmente se ir ao essencial, terminando com debates políticos.

A festa já está no ar, desde o dia 1. Então, um entrevistador televisivo questionou o líder do partido, Paulo Raimundo, se este ano o evento não seria ensombrado pela guerra sangrenta e destruidora na Ucrânia. Logo, Paulo Raimundo afirmou que os comunistas são sempre pela paz e não pela guerra.

Só não disse como se pode ser a favor da paz quando um criminoso de guerra – que não é comunista – invade um país vizinho e soberano e não retira as suas tropas do território invadido, para depois ser finalmente condenado por todos os horríveis crimes cometidos contra a Humanidade.

Esta posição é execrável e conivente com o agressor.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Livro de Reclamações

Está na moda o livro de reclamações sempre que o cidadão verifica falhas nos serviços dos quais necessita, mas esbarra contra burocracias, falta de qualidade no atendimento, atropelo aos seus direitos e até na falta de respostas, garantidas em bonitas declarações, que depois não passam do papel, em que o Código de Procedimento Administrativo é uma designação pomposa, e onde muitos concluem que não vale a pena reclamar, porque muitas vezes as entidades visadas não respondem aos cidadãos.

O livro de reclamações acaba assim, em certos casos, por ser apenas um pró-forma que não convida à participação das pessoas, tendo em conta a inexistência de respostas às reclamações que são efectuadas, sendo esta uma das razões por que ganha alguma razão de ser o argumento de muitos que afirmam que não vale a pena reclamar.

Não é de admirar que, perante a inexistência de respostas das entidades visadas, os cidadãos deixem de acreditar no bom funcionamento das instituições, e deixem de lutar pelos seus direitos, o que acaba por ter influência na imagem de um país onde prevalece o comodismo das pessoas, que em nada contribui para uma mudança, o que convém a muitos.

Américo Lourenço, Sines

Discriminação de pessoas sós

Todos têm o direito, na sociedade que habitamos, de viver em comunidades maiores ou menores, de beneficiar da companhia da família ou dos amigos, de cuja presença façam questão de usufruir. São momentos que classificam de felicidade máxima. Não está aqui em causa que tipo de percentagens representam. É um direito que têm, da mesma maneira que, na inversa, há que respeitar e garantir os mesmos direitos sociais a quem vive só ou simplesmente gosta de optar pela sua intimidade. Tudo isto para dizer, o que é digno de espanto (!), que há já restaurantes que rejeitam reservas para uma única pessoa, ou seja, para quem quiser gozar apenas da sua pacatez sozinho porque assim lhe dá prazer estar. Por ora ainda não são muitos restaurantes a fazê-lo, mas parece que opção tão estranha tende a fazer caminho... Já não bastam os hotéis, que cobram a um single o preço de um quarto duplo, o que representa uma prática generalizada bastante discutível. Mas agora, em restaurantes, é diferente e muito pior. Trata-se de impedir a entrada a qualquer cidadão que queira usufruir do prazer de uma refeição, desde o momento que o pretenda fazer sozinho. Custa a acreditar, mas é verdade. Trata-se de uma discriminação, como todas, inconcebível!

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha