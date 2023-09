O que se aprende à mesa com as crianças

Não sei como é em vossa casa, mas na nossa e na de alguns amigos, quando nos juntamos à refeição, há uma mesa para as crianças, ou, o fundo da mesa é para as crianças. Sempre gostei de ficar perto delas. Hoje, as crianças têm uma média de 20 anos de idade e gosto ainda mais de me sentar ali. Não só porque continuo a achar que tenho a idade delas (!), mas porque gosto de saber sobre o que falam e o que pensam sobre os temas.

Na noite de passagem de ano, um dos assuntos foi o influencer Andrew Tate, com os tons de voz a elevarem-se e a mesa a dividir-se entre rapazes e raparigas. Elas indignadas e espantadas, muito conhecedoras do tema e pedagógicas no que lhes diziam. Eles, primeiro num tom galhofeiro, depois a defenderem sem grandes argumentos, acabando por concordar (mais ou menos) com elas. Por fim, um acabou por dizer: "Numa coisa ele tem razão, as mulheres não sabem conduzir." Os outros riram-se, uma delas pegou no telefone e mostrou que, no mundo, os homens têm mais acidentes rodoviários do que as mulheres. O assunto ficou encerrado.

Confesso que a conversa me preocupou, como é que rapazes bem formados poderiam concordar com uma palavra que saísse da boca daquele misógino que, com o passar dos meses, se tem vindo a perceber a gravidade das suas palavras e acções, não só nas vítimas directas — as mulheres que o britânico e o irmão terão explorado sexualmente na Roménia —, como nas indirectas, aquelas mulheres que foram sujeitas a tratamentos semelhantes por homens que seguiam os conselhos de Tate.

Voltei a lembrar-me dessa troca de argumentos quando, um desses rapazes perguntou, domingo passado, se a Luis Rubiales não bastava pedir desculpa pelo beijo não consentido. Por que razão se tinha de demitir e perder a carreira para a qual tinha trabalhado tanto. Agora, não estavam as raparigas, mas os adultos que costumam ficar no topo da mesa. De imediato foi explicado o que é o assédio sexual no local de trabalho e a desigualdade da relação. "Sim, mas porque tem de sair?", insistia. Por uma questão de exemplo, para que quem o suceda perceba que esse é um erro no qual não pode cair, responderam os adultos.

"Temos a responsabilidade de os denunciar, de lutar contra eles e de nos juntarmos a Jenni Hermoso e a todos aqueles que trabalham para terminar com o sexismo e os abusos no desporto", declarou o porta-voz do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Stéphane Dujarric, esta semana, lembrando que "não há nenhum indício de que o beijo tenha sido consensual".

Quem tem a certeza que sim, que foi consensual, é a mãe de Rubiales, que iniciou uma greve de fome que durou pouco mais de três dias, fechada numa igreja. Quando soube, proferi em voz alta: "A culpa dos homens serem machistas é das mães", ao que a minha filha respondeu: "Por amor de Deus, não podemos continuar a culpar as mulheres de tudo... A culpa é do patriarcado."

De seguida, explicou-me que existe, na teoria da justiça social, a ideia de "opressão internalizada", ou seja, quando um grupo oprimido aceita e incorpora a mensagem do grupo opressor contra o seu próprio interesse, dando-me como exemplo aquelas recomendações que há mães que fazem, "arranja uma mulher boa, que seja boa dona de casa" — vêem por que gosto de me sentar com as crianças?

Fomos perguntar a investigadoras se, de facto, a culpa é das mães. Dizem que não, que a ausência dos pais na educação dos filhos também não ajuda. É preciso educação, educação para a igualdade, que se incute em casa, mas também na escola, concluem. Quanto a nós, pais, falta-nos uma maior supervisão do que os nossos filhos vêem e ouvem nas redes sociais, mas sobre isso, conversei com a investigadora Catherine L'Ecuyer sobre o uso dos ecrãs e das novas tecnologias pelos mais jovens. Para ler, esta semana, no PÚBLICO.

Boa semana!