Max Verstappen vence em Itália e bate recorde de vitórias seguidas na F1

O piloto somou o 10.º triunfo consecutivo nesta temporada num Grande Prémio ao volante do Red Bull.

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu neste domingo o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, 14.ª corrida da temporada, e estabeleceu em 10 o novo recorde de vitórias consecutivas na competição.

O actual bicampeão mundial terminou as 51 voltas ao circuito de Monza com 6,802 segundos de vantagem sobre o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), segundo classificado, e 11,082s sobre o espanhol Carlos Sainz (Ferrari), terceiro.

Com esta vitória, a 15.ª consecutiva para a Red Bull - também um novo máximo -, Max Verstappen reforça a liderança do campeonato, somando 364 pontos, mais 145 do que Pérez.