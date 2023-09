Segunda na TV: do cinema de Carlos Conceição aos contos de Miguel Torga

CINEMA

Nação Valente

TVCine Edition, 22h

Em 1974, depois de 13 anos de luta armada em Angola, onde os militares portugueses lutavam contra grupos pró-independência que reivindicavam o território, milhares deixam o país e regressam a Portugal.

Vencedor do prémio Europa Cinemas Label e do Junior Jury Award no Festival de Cinema de Locarno, em 2022, Nação Valente é um drama sobre as feridas da Guerra Colonial, com interpretações de João Arrais, Anabela Moreira, Gustavo Sumpta, Leonor Silveira, Miguel Amorim e André Cabral.

É escrito e dirigido pelo angolano Carlos Conceição, realizador que amanhã volta a surgir na programação do canal, à mesma hora, com Um Fio de Baba Escarlate (2020), filme de terror sobre um serial killer lisboeta subitamente transformado em estrela das redes sociais.

Requiem

RTP2, 22h54

Num tórrido domingo de Verão, Paul, o narrador (Francis Frappat), tem encontro marcado com um convidado que é, na verdade, o fantasma de Fernando Pessoa. Chega a Lisboa ao meio-dia, mas tem de esperar até à meia-noite.

Até lá, cruza-se com uma série de personagens do presente e do passado: donos de restaurante, a dona de um bordel, um mendigo, um guarda de cemitério, um motorista de táxi, uma velha cigana, pessoas que lhe foram muito próximas. Todos fortemente ancorados numa cultura lisboeta que se apaga lentamente.

Alain Tanner realizou este filme em 1998, com base no Requiem escrito por Antonio Tabucchi sete anos antes.

SÉRIE

Histórias da Montanha

RTP1, 22h

Estreia-se a série que adapta à televisão cinco contos de Miguel Torga que retratam “vidas humildes através do olhar íntimo de uma comunidade rural nos anos 1940 em Portugal, com uma enorme resistência ao sofrimento, à violência, que por vezes se revela impossível de reprimir, e ao isolamento”, anuncia a RTP.

A primeira história é A Maria Lionça, com Anabela Moreira, Madalena Aragão, João Arrais, Cláudio da Silva, Miguel Amorim e Beatriz Gaspar no elenco. Realizadas por Luís Galvão Teles, As Histórias da Montanha ficam em exibição semanal na RTP1, sempre com antestreia às 12h, na RTP Play.

DOCUMENTÁRIOS

American Monster

ID, 22h

A série foca-se em dissecar o historial de assassinos improváveis – muitas vezes, a pessoa mais pacata da vizinhança. O seu passado é vasculhado em busca de pistas que pudessem deixar adivinhar o desfecho fatal. À medida que o crime é descrito, esse passado é exposto, numa combinação de registos de videovigilância, gravações caseiras e reconstituições. A partir de hoje, há novos episódios da oitava temporada para ver à segunda-feira.

Titanic: 25 Anos Depois com James Cameron

National Geographic, 22h10

Um quarto de século passado sobre o estrondoso sucesso do filme Titanic (1997), o realizador James Cameron vai ao fundo da história do tragicamente famoso transatlântico. Objectivo: reunir especialistas, analisar novos dados, avaliar resultados de dezenas de mergulhos e refazer perguntas para as quais, na altura, não encontrou respostas.

E promete aproveitar para desfazer a dúvida que há anos intriga os fãs do filme: poderia Jack ter sobrevivido se tivesse partilhado com Rose o destroço em que ela flutuou e se salvou?

Os Caçadores de Mistérios

História, 22h15

Estreia. Atlântida, as Linhas de Nazca, o Triângulo das Bermudas, as Grandes Pirâmides de Gizé, o Santo Graal... Alguns dos enigmas e as lendas mais fascinantes da Humanidade são analisados por jornalistas, historiadores, arqueólogos e outros investigadores.

A série documental é constituída por uma dúzia de episódios, cada um com um tema a explorar ao longo de uma hora. São debitados semanalmente, em dose dupla.

INFANTIL

Kiya & os Heróis de Kimoja

Disney Junior, 16h20

Dança, artes marciais e muita acção. Ambientada numa cidade africana fictícia, a nova série animada tem como protagonista uma menina com capacidades de ninja, destreza de bailarina e uma jóia mágica. Ela e os amigos – Jay, que consegue voar e possui uma superguitarra, e Motsie, uma dotada patinadora e inventora – estão sempre prontos para salvar Kimoja, principalmente quando Haddy, a antagonista, decide fazer das suas.