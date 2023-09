Brian McBride (1970-2023): o co-autor da música reparadora dos Stars of the Lid

O americano formou com Adam Wiltzie um dos grupos mais influentes da música ambient/drone. As suas composições minimalistas ajudam a respirar.

Adam Wiltzie e Brian McBride formaram os Stars of the Lid em Austin (EUA), em 1993, pouco sintonizados com aquela que então era a cena musical dessa cidade, a capital do Texas. Foi lá que o guitarrista Stevie Ray Vaughan, influente homem do blues que morreu em 1990 num acidente de helicóptero, deu início à sua carreira. Nas palavras de McBride (numa entrevista de 2008 ao LA Weekly), Austin ainda era, na altura em que os Stars of the Lid nasceram, “dominada por esta mentalidade do boogie rock, embora também tivesse tido a tradição do psicadelismo”, através de bandas como os 13th Floor Elevators.