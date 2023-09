Um branco com raça e nervo, das cotas altas do Douro

Com vinhas que escalam a encosta da margem esquerda do Douro até à aldeia de Ervedosa, a Firma, Viticultores e Vinicultores, Lda., é um novo produtor que quer afirmar-se como origem de vinhos diferenciados. O projecto associa as quintas Beira Douro e Fonte do Santo (ao lado da Quinta de Roriz) e ainda uma outra que tinha sido desanexada da Quinta São José, bem como várias parcelas de vinhas velhas nas zonas mais altas da encosta. Em conjunto formam um contínuo de 52 ha (20 de vinha) que se ergue do nível do rio até ao alto de Ervedosa. A estas junta-se ainda, no Vale do Torto, a Quinta das Cabanas, com 78ha, que incluem vinha, olival e floresta.

