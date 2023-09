O lápis azul

Na carta publicada pelo PÚBLICO com o título Em roda livre, em que se criticava a inércia do Ministério Público (MP), foi cortado um paragrafo fundamental: a referência aos problemas dos políticos “poderem ser ameaçados por processos nebulosos abertos durante anos”. Ora é um facto publicamente comprovado que vários detentores de cargos políticos têm sido objecto de investigação em processos que se mantêm abertos durante anos, e que depois uma fuga de informação, violando o segredo de justiça, vem tornar públicas suspeições sobre as quais os visados nem sequer foram ouvidos.

A minha preocupação vai no sentido de temer que esta prática reiterada do MP não esteja a ser uma forma subliminar de aviso à classe política para não incomodar os senhores procuradores, mesmo quando se tornam evidentes situações que poderíamos, no mínimo, considerar incompreensíveis; isto talvez explique a frase repetida publicamente “eu confio na justiça”. E é assim que assumo, até por experiencia própria, a minha forte suspeita quanto às garantias que possam ser dadas face à composição do órgão que deveria tutelar eficazmente o MP, o Conselho Superior do Ministério Público; o que podemos esperar dum órgão presidido pelo procurador(a)-geral, com quatro procuradores regionais como vogais, mais sete procuradores? Ao cortar cirurgicamente o parágrafo referido, não estará o PÚBLICO a ser também atingido pela mesma “síndrome do lápis azul”?

José Cavalheiro, Matosinhos

Uma nação sonâmbula

A Constituição obriga a respeitar o cidadão dando-lhe direitos e deveres. Diversas obrigações a que o Estado tem de dar resposta, como a habitação, a saúde, a educação, a segurança social, a justiça, têm de ser objectivos permanentes de melhoria e não apenas intenções e promessas a longo prazo. Se estas obrigações estatais não funcionarem pela positiva, o país degrada-se e o desencanto instala-se no dia-a-dia.

Um país que tem um ex-primeiro ministro acusado de irregularidades há mais de uma dezena de anos e não é julgado, assim como dezenas de outros casos que estão a decorrer nos tribunais há demasiado tempo, não tem um sector do seu corpo social – a justiça – a funcionar devidamente. Um país cujos políticos se orgulham de um Serviço Nacional de Saúde onde mais de um milhão de cidadãos não tem médico, nem vaga, para ser assistido num tempo considerado útil, e perante este quadro, em vez de soluções, fazem promessas fantasiosas.

Um serviço nacional de educação em que todos os intervenientes andam aos trambolhões. Professores descontentes, assistentes descontentes, algumas instalações em mau estado, alunos sem o número de aulas adequado aos programas, pelas greves e falta de colocação de professores, enfim, um relatório infindo de anomalias.

Mas, neste momento, porque o problema é transversal, o custo elevado da habitação, quer no preço na compra, quer no arrendamento, destrói o são convívio familiar, pois nos locais onde há emprego as rendas são iguais ou superiores ao salário mínimo nacional. Quanto ao primeiro-ministro, parece que o que se passa no país não é nada com ele, pois os ministros das áreas conturbadas são sempre os responsáveis pelas decisões e, administrador-principal, sai sempre do ringue antes ou depois da luta começar.

Joaquim Carreira Tapadinhas, Montijo

O que é estrangeiro é que é bom!

Será que com o avançar da idade, já são 70 anos, estou a ficar cada vez mais senil? Fiquei sem respiração quando tive conhecimento que o fisco está a dar bónus a estrangeiros, reformados, que queiram viver em Portugal, pagando 10% de IRS. Então, senhores todos-poderosos da economia deste país, será que estão bem da vossa saúde mental? Quer dizer, para aqueles que nunca abandonaram a sua terra, são tratados “abaixo de cães”. No preciso momento, sou reformado e a Segurança Social está a deduzir na reforma o valor para IRS de 12,8%. Será então que os estrangeiros têm mais valor ou então têm outro estatuto?

Mário da Silva Jesus, Codivel

Um pau de dois bicos

​A proposta do Governo Regional dos Açores em contribuir com 40% dos ordenados dos jornalistas que trabalhem na ilha e recebam até 1500 euros líquidos é um pau de dois bicos. Por um lado, é meritória a iniciativa de manter as publicações. No entanto, pode ser um entrave à livre publicação, quando sabemos os problemas sociais com que se debate o arquipélago que viu nascer Vitorino Nemésio. Convém recordar que no tempo da pandemia o Governo central despejou milhões na imprensa escrita, rádios e televisões. Não me parece que tenha havido controlo do Governo na linha editorial. E os jornais controlados por empresários com ligações a grupos económicos?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim