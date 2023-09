Um SNS a depender de horas extras

Mais de mil médicos fizeram saber numa carta aberta que, se as negociações com o Governo não tiverem o resultado que pretendem, recusarão fazer mais trabalho suplementar do que aquele que estão obrigados a aceitar. Ou seja, 150 horas por ano, por médico, será o limite. Por que razão é que esta ameaça tem impacto? Porque o Serviço Nacional de Saúde (SNS) depende das horas extras dos médicos, muito para além do limite das 150 horas anuais.

