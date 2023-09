Pelos caminhos das Aldeias Vinhateiras do Douro (e o tal Caso do Cadáver Esquisito)

Vinde à terra do Vinho, deuses novos!/ Vinde, porque é de mosto/ O sorriso dos deuses e dos povos/ Quando a verdade lhes deslumbra o rosto

As palavras de Miguel Torga, que nunca se cansou de elogiar o Douro, são imortais e fazem ainda mais sentido quando estamos na época mais importante do ano em muitas geografias do país: as vindimas. Mas se "é de mosto o sorriso dos deuses e dos povos", a vindima é feita de gente e de paisagens que lá estão todo ano, que precisam de ser cuidadas e valorizadas.

Há dez anos, foi criada a rede de Aldeias Vinhateiras do Douro. São seis – Barcos, Favaios, Provesende, Salzedas, Trevões e Ucanha – e integram cinco municípios. Esta rede serviu, pelo menos, "para fazer uma importante requalificação em núcleos arquitectónicos exemplares". De resto, de pouco ou nada adiantou, reparou a Luísa Pinto, que andou por estas aldeias do interior a ouvir falar quem lá vive todo o ano.

"As Aldeias Vinhateiras do Douro ainda lá estão, resistem, persistem e insistem, reinventam-se e transformam-se. Não são peças de museu, nem cenários de filmes mais ou menos românticos. São palco de rotinas e quotidianos dos que as escolheram para viver e dos que, nelas nascidos, ali teimaram em ficar. São a morada dos que trabalham a terra, dos que cortam e pisam, dos que fazem vinho de mesa e vinho fino, Moscatel e espumante, dos que fazem pão e chouriças, fazem pernil estufado e milhos no pote. Também são morada dos que recebem turistas e abrem as portas das igrejas e dos museus, e de muitos homens e mulheres que, sentados em bancos de granito nos largos das aldeias, têm muita idade ou muitas histórias para contar."

