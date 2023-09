Dominic Stricker e Borna Gojo vieram de longe

Rybakina é a primeira top 5 a ser eliminada do US Open.

Nos últimos 20 anos, somente três tenistas suíços chegaram à quarta ronda de um torneio do Grand Slam: Roger Federer, Stan Wawrinka e Dominic Stricker. Se os dois primeiros, detentores de múltiplos títulos em majors, dispensam apresentação, já Stricker teve de sair do anonimato da forma mais árdua. O esquerdino de 21 anos passou as três rondas do qualifying, salvando um match-point na segunda, e já venceu outras tantas no quadro principal, onde, pelo caminho, eliminou Stefanos Tsitsipas, sétimo do ranking.

No primeiro ano a competir no circuito profissional, Stricker deu continuidade à vitória sobre Tsitsipas, derrotando Benjamin Bonzi (108.º), por 2-6, 7-5, 7-6 (7/4), 3-6 e 6-2. Mais profissional fora do court, com mais empenho no trabalho físico e na dieta, onde cortou com os chocolates e refrigerantes, Stricker já garantiu neste US Open a entrada no top 100, para (pelo menos) o 85.º lugar.

Invencível há seis encontros está igualmente Borna Gojo (105.º), também saído do qualifying. O croata de 25 anos tem aproveitado a abertura do quadro, onde ainda não encontrou um cabeça-de-série, e, ao vencer o checo Jiri Vesely (437.º), por 6-4, 6-3 e 6-2, marcou encontro nos “oitavos” com Novak Djokovic.

O sérvio precisou de ausentar-se do Arthur Ashe Stadium para ter uma conversa consigo próprio, após ceder os dois sets no confronto com o compatriota Laslo Djere (38.º), antes de vencer, por 4-6, 4-6, 6-1, 6-1 e 6-3 – desde 2012 que Djokovic não tinha de recuperar de 0-2 em sets diante de um adversário fora do top 20.

Stricker terá como adversário Taylor Fritz (9.º), um dos quatro tenistas dos EUA que chegam à quarta ronda do US Open, o que não acontecia desde 2011.

Na competição feminina, Elena Rybakina (4.ª) foi eliminada, por 6-3, 6-7 (6/8) e 6-4, pela romena Sorana Cirstea (30.ª) que, aos 33 anos, chega pela primeira vez aos oitavos-de-final do US Open.

Na segunda semana de prova está também Caroline Wozniacki, que, no duelo entre duas jogadoras regressadas este Verão à competição após dois anos de ausência, venceu Jennifer Brady (433.ª), por 4-6, 6-3 e 6-1. A ex-número um do ranking vai agora defrontar a ídolo local, Coco Gauff (6.ª), que derrotou Elise Mertens (32.ª), por 3-6, 6-3 e 6-0, depois de ganhar os derradeiros nove jogos.

Afastado ficou Francisco Cabral que, ao lado do brasileiro Rafael Matos, perdeu, na segunda ronda, frente à dupla Tallon Griekspoor/Thanasi Kokkinakis, por 4-6, 6-4 e 6-4.