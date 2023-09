Depois de anos a ser ignorada, a selecção feminina de Espanha está finalmente a ser ouvida

Há vários anos que as jogadoras espanholas tentam chamar a atenção para o que consideram ser um padrão de má gestão, sexismo e falta de ambição no programa feminino – mas foram amplamente ignoradas.

Um beijo indesejado transformou a vitória da Espanha no Campeonato do Mundo de Futebol num incómodo acerto de contas público. Mas a selecção feminina espanhola está a usufruir ao máximo do momento, aproveitando o interesse crescente na equipa para promover mudanças na forma como o futebol feminino é gerido no país.