A percussão em quatro capítulos num festival itinerante

A Casa da Música recebe, este sábado às 18h, uma edição especial do Festival Itinerante de Percussão (FIP), com obras de compositores portugueses de diferentes gerações.

Este ano, o Festival Itinerante de Percussão (FIP) acontece em dose dupla. Antes da edição regular anual, agendada para Dezembro em Castelo Branco, o FIP passa este sábado pela Casa da Música, no Porto, com uma edição especial, centrada em obras de quatro compositores portugueses de diferentes gerações, apresentadas num único concerto: João Carlos Pinto (1998), Rita Torres (1977), João Pedro Oliveira (1959) e Cândido Lima (1939).

Com direcção artística de Diana Ferreira (crítica do PÚBLICO) e Mário Teixeira, este festival criado pela estrutura Arte no Tempo tem como objectivo servir de montra à música de câmara, reunindo percussionistas de todo o país, de profissionais a alunos do ensino superior. Este programa, que arranca às 18h na sala 2 da Casa da Música (bilhetes a 10€), vem viabilizar a estreia de três encomendas feitas pelo festival aquando da sua terceira edição, cuja apresentação pública teve de ser cancelada devido à covid-19. Às obras de João Carlos Pinto, Rita Torres e Cândido Lima, junta-se a reposição de um septeto de João Pedro Oliveira, estreado no primeiro FIP, em 2018.

As composições serão interpretadas pelos músicos e professores Bruno Costa (da Escola Superior de Artes Aplicadas, do Instituto Politécnico de Castelo Branco), Miquel Bernat (Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo, do Instituto Politécnico do Porto; fundador do Drumming - Grupo de Percussão), Eduardo Cardinho (Universidade de Aveiro), Pedro Carneiro (Escola Superior de Música de Lisboa), João Dias (Universidade do Minho), Marco Fernandes (de saída da Universidade de Évora) e Miguel Herrera (Academia Nacional Superior de Orquestra), sob a direcção de Mário Teixeira, co-director artístico do FIP e solista do Remix Ensemble Casa da Música.

O concerto arranca com a peça do compositor mais jovem do painel, João Carlos Pinto. Music For Percussion foi escrita durante o primeiro confinamento, em Março de 2020, num processo de composição “que se assemelhou a um sound painting, mas em diferido”, descreve o autor no texto do dossier de imprensa. “Rapidamente se tornou claro que esta seria uma obra que viveria do gesto, de texturas e da abordagem do espaço: físico, com a espacialização dos músicos, e do trabalho do espaço na narrativa musical.”

Segue-se MSTRG-TRLD, uma composição de Rita Torres para sete percussionistas, que teve com ponto de partida três outros trabalhos da autora. Em dois deles, Mostrengo-Interlude e MSTRG, faz-se uso do poema O Mostrengo, de Fernando Pessoa, que volta a aparecer nesta obra, com sons produzidos por diferentes materiais (madeira, metal e pele) a corresponder aos diferentes personagens (narrador, mostrengo e homem do leme).

Passa-se depois para a obra em reposição de João Pedro Oliveira, Pulsar, inspirada nas estrelas pulsares, que produzem uma energia electromagnética particular. A composição recorre a técnicas de repetição frásica e de sobreposição de texturas, derivadas do gamelão do Bali. “Ciclos de notas repetem-se e sobrepõem-se em ritmos e velocidades diferentes, levando à formação de texturas granulares e que se apresentam auditivamente como sendo ‘pulsantes’”, explica o músico no texto de apresentação.

O concerto encerra com Hoquetus - Tambores de Maio, de Cândido Lima, figura seminal da música contemporânea e electroacústica portuguesa. Esta obra “celebra a vida após dois meses de compressão, de silêncio e de expectativa, entre os meses de Março e Maio de 2020”.

Hoquetus, que significa “soluço”, faz referência a uma técnica medieval de composição, baseada na interrupção abrupta de frases e de passagens de voz para voz, que ajudou a fixar as dinâmicas rítmicas internas da composição. A obra evoca não só memórias musicais medievais, de clássicos e modernos, como “os ritmos africanos” que o compositor transcreveu, ao vivo, na ilha de Bolama (Guiné-Bissau), durante a Guerra Colonial, no então Centro de Instrução Militar.