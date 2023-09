Portugal precisa de mais radares, principalmente dentro das cidades? Associações dizem que sim

Há 37 novos radares de velocidade de norte a sul do país, 12 de controlo da velocidade média, uma novidade nas estradas — e todos já estão a funcionar nesta sexta-feira. As associações do sector vêem este aumento com bons olhos, ainda que "peque por tardio" e não resolva o problema da "falta de fiscalização humana". Os responsáveis dizem que o país precisa não só de mais radares, como também de mais aparelhos dentro das cidades e localidades.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt