Juízes recusam ordens do ministério...

Na edição de ontem com o título supra, está relatada a indignação dos juízes por um pedido de uma direcção-geral do Ministério da Justiça no sentido de "acelerarem amnistias". Mais, pasme-se (!), reuniu-se o Conselho Superior da Magistratura (CSM) para apreciar tal intromissão no poder judicial. Aplauso para a rapidez de convocar o CSM, lamentando que não o faça para apreciar casos bem mais prementes como, v.g., a inexplicável origem dos megaprocessos, a peregrinação e crucificação de cidadãos na praça pública, a privação indefinida das liberdades, etc.

Para mim, longe de considerar a atitude como tentativa de intromissão no poder judicial, vejo-o como uma proposta (e só) para alertar um poder (sem discutir a sua soberania), para uma situação na iminência de acontecer a merecer ser considerada. Os tribunais, e os juízes que os operam, não podem dar-se ao luxo de refúgio no acessório, considerando-se muitas vezes intocáveis ou inacessíveis.

José Martins de Sá, Portela

Em roda livre

Depois de Vale Torto, a estrada de terra leva-nos ao portão trancado a cadeado do “Kingdom of Pineal”, uma insólita quinta onde vive uma comunidade que pomposamente anuncia, também em inglês, poder autonomamente tratar do ar, da terra e da água. Sabemos que ali vivem crianças sem assistência médica, registo ou acesso à escola e que há fortes suspeitas de graves atropelos à lei, apesar de o edital na porta dizer respeitar a Constituição Portuguesa; sabemos que a Folha do Centro, jornal de Oliveira do Hospital, denunciou as suspeitas há mais de um ano, que a câmara municipal solicitou a intervenção do Ministério Público (MP). Sabemos também que um ano não foi suficiente para que o MP, que nos habituou a intervenções com directos televisivos, fizesse algo em defesa de crianças em risco.

Afinal, perante quem responde o MP pelo que faz, e principalmente pelo que não faz? Perante um Conselho Superior presidido e constituído maioritariamente pelas mesmas pessoas que devia controlar? Quando é que os nossos parlamentares, apesar de poderem ser ameaçados por processos nebulosos abertos durante anos, terão a coragem de mudar o enquadramento legal de uma instituição que tem de ser independente, mas não necessariamente inimputável?

José Cavalheiro, Matosinhos

Pagamento do salário aos jornalistas

O Governo Regional dos Açores propõe-se pagar 40% do salário aos jornalistas regionais que ganham até 1500 euros por mês como forma de assegurar a continuidade dos jornais regionais. Que o Estado possa encontrar uma forma de auxiliar a imprensa regional que, nos Açores como em todo o resto do país, exerce uma função insubstituível, não oferece dúvidas a quem estiver de boa-fé. Mas fazer isso pagando directamente aos jornalistas é uma forma, capciosa a meu ver, de controlar a informação. Mal comparado... mas cão domesticado não morde a mão do dono.

Fernando Santos Pessoa, Faro

Não cortem. Plantem

Nos últimos anos, na sequência do flagelo dos incêndios rurais, tem sido feita a limpeza do mato e cortados os eucaliptos, numa faixa de alguns metros junto de algumas estradas. Na minha opinião, mais valia estar quieto. Constato que, passado alguns meses, os eucaliptos já têm dois ou três metros de altura e, onde havia um pé, passa a haver vários, propagando o fogo da mesma maneira se este lá chegar. Além disso, o mato cresce com mais rapidez por ter mais luminosidade. Sugiro que, em vez de cortarem os eucaliptos, os derramem, limpem o mato e plantem árvores autóctones entre eles. Com o tempo (muito) irão competir com aqueles, sucedendo-lhes. Se não quiserem plantar, pelo menos não cortem os carvalhos, castanheiros, sobreiros, salgueiros… que, generosamente, vão crescendo espontaneamente.

Carlos Neves, Santa Maria da Feira

Acordo ortográfico e discriminação fiscal

Dois artigos no PÚBLICO de ontem dizem-me muito: um, sobre o AO90 que ainda ninguém teve a coragem de liquidar. Por cobardia, porque em tempos o apoiaram, ou por outra qualquer razão obscura, irá fazer 35 anos em breve. Trinta e cinco anos de confusão, de descalabro cultural em que nem a pandemia, nem a guerra da Ucrânia, nem a dimensão da dívida pública, nem a inflação, lhe poderão dar justificação. Tenho 78 anos. Será que ainda conseguirei ver esse monstro derrubado?

A não existência, em sede de IRS, de um local onde as famílias possam descontar no seu rendimento o que pagam à empregada doméstica, Segurança Social incluída, é mais uma injustiça que todos os anos, por volta de Abril, me revolta. Aqui, sim, haveria como consequência uma, certamente ligeira, diminuição de receita fiscal. Senhores deputados ou senhores ministros, apressem-se que eu não tenho muito tempo...

Jorge Horta, Portela