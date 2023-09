Campeonato segue depois do mercado fechar

Sexta-feira frenética por causa do encerramento do mercado de transferências. Todos os anos é assim e o início do mês de Setembro marca o fecho da janela de Verão, durante a qual os clubes fazem os derradeiros acertos nos seus plantéis tendo em vista a temporada que se iniciou há pouco. Entradas e saídas que não são as derradeiras porque há ainda alguns países que não fecham a tal janela na mesma data.

Passado o frenesim, as atenções voltam a concentrar-se nos relvados. E neste fim-de-semana é o Benfica o primeiro dos candidatos ao título de campeão nacional a entrar em acção. Neste sábado, os campeões nacionais recebem o Vitória, com o aliciante adicional de os minhotos serem os actuais líderes da classificação da I Liga.

No domingo, jogam os restantes pretendentes ao trono do futebol português. O FC Porto defronta, no Dragão, o Arouca, enquanto pouco depois começa o jogo grande da jornada, entre Sp. Braga e Sporting.

O calendário completo e os horários das transmissões televisivas estão aqui, enquanto a mesma informação da II Liga está aqui.

Nos principais campeonatos europeus, o destaque vai para Inglaterra, onde no domingo, Arsenal e Manchester United medem forças.

De resto, nota para o regresso do futebol de selecções no próximo fim-de-semana, com os jogos de apuramento para o Euro 2024 a começarem logo na quinta-feira (embora Portugal só jogue na sexta, contra a Eslováquia).

Desviando o olhar do futebol, continuam, ao longo da próxima semana a Volta a Espanha em bicicleta (com portugueses no pelotão), o Open dos EUA em ténis e o Mundial de basquetebol.

Nos desportos motorizados, o fim-de semana traz Grande Prémio de Fórmula 1 em Monza, a 15.ª prova do Mundial, e mais uma hipótese para Max Verstappen mostrar a sua superioridade. Já nas duas rodas, a Catalunha acolhe o Grande Prémio de MotoGP, 11.ª corrida do Mundial, com Miguel Oliveira a tentar subir mais alguns lugares na classificação de pilotos. Na quinta-feira começa o Rali da Grécia, 10.ª prova do WRC.

Por fim, nota para o voleibol, onde Portugal compete no Europeu no domingo, contra Israel e na segunda-feira, frente à Turquia, depois de um triunfo sobre a Roménia e uma derrota com a França. Os quatro primeiros do grupo, que integra ainda a Grécia.

