Sporting fica no grupo da Atalanta, Sturm Graz e Rakow

Os “leões” ficaram no Grupo D da fase de grupos da Liga Europa.

O Sporting ficou nesta sexta-feira a conhecer os seus adversários na fase de grupos da Liga Europa. Atalanta, de Itália, será o cabeça de série do Grupo D, onde ficaram incluídos os "leões" e, em teoria, o adversário mais exigente.

Os restantes dois adversários do Sporting serão os austríacos do Sturm Graz e os polacos do Rakow.

Sorteio fase de grupos Liga Europa Grupo A West Ham, Olympiacos, Friburgo, Backa Topola Grupo B Ajax, Marselha, Brighton, AEK Atenas Grupo C Rangers, Betis, Sparta de Praga, Aris Limassol Grupo D Atatanta, Sporting, Sturm Graz, Rakow Grupo E Liverpool, LASK Linz, Union St. Gilloise, Toulouse Grupo F Villarreal, Rennes, Maccabi Haifa, Panathinaikos Grupo G Roma, Slavia de Praga, Sheriff, Servette Grupo H Bayer Leverkusen, Qarabag, Molde, Hacken

A primeira jornada da fase de grupos joga-se em 21 de Setembro, enquanto a segunda ronda se disputa-se em 5 de Outubro, e a terceira em 26 de Outubro. A quarta jornada realiza-se em 9 de Novembro, a quinta está marcada para 30 de Novembro, e a sexta e última ronda terá lugar em 14 de Dezembro.

A final da Liga Europa 2023/24 vai realizar-se em 22 de Maio de 2024, na Dublin Arena.